Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT
Ya se encuentran disponibles los datos para los beneficiarios que postularon y cumplen con los requisitos.
Desde del pasado lunes 31 de agosto se encuentran disponibles los pagos del Subsidio al Empleo Joven, correspondientes a la entrega anual del beneficio para los trabajadores que eligieron dicha modalidad al postular.
Cabe recordar que el programa del Sence ya no recibe más solicitudes, por lo que se facilita a personas que lo solicitaron anteriormente.
En tanto, los trabajadores podrán postular más adelante al Subsidio Unificado al Empleo, que replicará las condiciones de este programa y las integrará a otros similares como el Bono al Trabajo de la Mujer, cuyos detalles se darán a conocer en los siguientes meses.
Pago anual del Subsidio al Empleo Joven
El pago anual del Subsidio al Empleo Joven se puede revisar en este enlace, mediante RUT y fecha de nacimiento.
Para la entrega del programa se calcula un monto proporcional a los ingresos de 2025, donde el depósito puede llegar hasta $706.505.
Se debe considerar que para recibir el subsidio se deben seguir cumpliendo con los requisitos, correspondientes a:
- Tener más de 18 y menos de 25 años.
- Contar con las cotizaciones al día.
- Encontrarse dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares.
En tanto, el dinero se facilita mediante depósito en la cuenta bancaria registrada o efectivo, disponible para retirar en sucursales de BancoEstado con cédula de identidad, según lo elegido por el postulante.
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