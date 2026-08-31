SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según indicó la empresa, mediante su sitio web, se trata de interrupciones del suministro a realizar por algunas horas, con el objetivo de concretar trabajos en el área afectada.

    Comunas con corte de luz programado

    Estas son las comunas con corte de luz programado durante el martes 1 de septiembre:

    • Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • Vitacura: desde las 10:00 a las 18:00 horas.
    • Independencia: desde las 10:00 a las 14:00 horas.
    • Independencia: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • Las Condes: desde las 10:00 a las 13:00 horas en Sta. Adriana y desde las 15:00 a las 18:00 horas en Sebastián Elcano.
    • Providencia: desde las 10:00 a las 13:00 horas.
    • Providencia: desde las 11:00 a las 13:00 horas.
    • Peñalolén: desde las 10:00 a las 17:00 horas.
    • Macul: desde las 10:00 a las 17:00 horas.
    • La Florida: desde las 10:00 a las 13:00 horas.
    • San Ramón: desde las 9:30 a las 15:30 horas.
    • San Ramón: desde las 10:30 a las 16:30 horas.
    • Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • Pudahuel: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • Pudahuel: desde las 10:00 a las 14:00 horas.

    El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

    Ante eventuales interrupciones del servicio se puede contactar a Enel mediante los siguientes canales:

    • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
    • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
    • En la página de emergencias de Enel, que permite reportar cortes y visualizar el mapa en línea.
    • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696 / 22 696 000.
    Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnelReposiciónMapa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Orrego califica de “punto de inflexión” plan para matar a alcalde White y pide cumbre en La Moneda contra el crimen organizado

    DC y PC comprometen firmas para interpelación a Pérez Mackenna y cuestionan manejo del gobierno en política exterior

    Latam Airlines da inicio a nuevo programa de recompra de acciones

    Metro normaliza servicio en la Línea 4 tras “emergencia médica” que obligó a cerrar cinco estaciones

    Minera australiana Cobre adquiere la participación mayoritaria en Sierra Atacama

    Corte acoge recurso de amparo de senadora Camila Flores y ordena acotar información de dispositivos incautados

    Lo más leído

    1.
    Rating del lunes 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    2.
    Temblor hoy, martes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    4.
    Sube la PGU: ¿Quiénes reciben el aumento de la Pensión Garantizada Universal?

    Sube la PGU: ¿Quiénes reciben el aumento de la Pensión Garantizada Universal?

    5.
    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    6.
    Comienzan pagos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: estos son los montos de 2026

    Comienzan pagos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: estos son los montos de 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Orrego califica de “punto de inflexión” plan para matar a alcalde White y pide cumbre en La Moneda contra el crimen organizado
    Chile

    Orrego califica de “punto de inflexión” plan para matar a alcalde White y pide cumbre en La Moneda contra el crimen organizado

    DC y PC comprometen firmas para interpelación a Pérez Mackenna y cuestionan manejo del gobierno en política exterior

    Metro normaliza servicio en la Línea 4 tras “emergencia médica” que obligó a cerrar cinco estaciones

    Latam Airlines da inicio a nuevo programa de recompra de acciones
    Negocios

    Latam Airlines da inicio a nuevo programa de recompra de acciones

    Minera australiana Cobre adquiere la participación mayoritaria en Sierra Atacama

    Gastón Palmucci se mantendrá en la FNE como jefe de la División Antimonopolios

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    El escándalo del rugby termina en mano blanda: la tenue sanción contra el uruguayo que lesionó gravemente a Emilio Shea
    El Deportivo

    El escándalo del rugby termina en mano blanda: la tenue sanción contra el uruguayo que lesionó gravemente a Emilio Shea

    Un ex Real Madrid y Arsenal: el Betis de Manuel Pellegrini firma el retorno de un consagrado

    El Toro supera a Harry Kane y embiste a la historia: la producción goleadora que encumbra a Fernando Zampedri en el mundo

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026
    Cultura y entretención

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    María Becerra regresa a Chile con show en Movistar Arena

    ¿Qué hay detrás de la salida de Dan Driscoll?: la renuncia que revela la pugna por el rumbo del Ejército de EE.UU.
    Mundo

    ¿Qué hay detrás de la salida de Dan Driscoll?: la renuncia que revela la pugna por el rumbo del Ejército de EE.UU.

    EE.UU. lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”