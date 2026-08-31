Europa protesta tras invitación de Washington a un ministro ruso a la reunión de finanzas del G20

Fuertes críticas y protestas de parte de funcionarios europeos provocó la sorpresiva aparición del ministro de Finanzas ruso en la cumbre de ministros de finanzas y banqueros centrales del Grupo de los 20.

El encuentro, celebrado en la ciudad montañosa de Asheville, fue presentado por el Departamento del Tesoro como una oportunidad para encontrar cooperación global sobre nuevas sanciones económicas para Irán y nuevas estrategias para impulsar el crecimiento en un momento de inflación persistentemente alta y aumento de los costos de endeudamiento que están ejerciendo presión sobre los presupuestos gubernamentales.

Anton Siluanov, que asistió por una invitación extendida por la administración Trump, no visitaba la cumbre desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

Lars Klingbeil, vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, declaró a los periodistas que había reprendido a Siluanov durante una sesión inicial de la reunión por la invasión, exigiendo que Rusia pusiera fin a la guerra y prometiendo un apoyo continuo a Ucrania, que no estuvo representada en persona en la reunión.

Se esperaba que Serhiy Marchenko, ministro de Finanzas de Ucrania, participara por videoconferencia el lunes por la tarde en una reunión de ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7), que Francia preside. Francia es la anfitriona del G7 este año y celebrará la reunión paralelamente a la cumbre del G20.

Los líderes europeos se han esforzado por aislar a Rusia en la economía global y en el ámbito diplomático, y, en un momento de la guerra en el que Moscú ha bombardeado Kiev sin cesar , no querían que nada en la reunión sugiriera que eso había cambiado.

Siluanov fue excluido de una “foto de grupo” de funcionarios internacionales en la cumbre del G20 en Carolina del Norte.

Funcionarios del Tesoro estadounidense confirmaron que el secretario Scott Bessent se reunió con Siluanov en la cumbre. Un portavoz de la agencia declaró que Bessent mantuvo una reunión productiva con el ministro de Finanzas ruso y reafirmó el compromiso del presidente con la paz mundial.