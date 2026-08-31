Cómo los túneles hidroeléctricos se convirtieron en refugio para los trabajadores atrapados en Nepal

Rescatistas trabajan para dar con el paradero de los cientos de operarios de los más de 11 proyectos hidroeléctricos en Nepal. Foto: Nepalese Government.

Medio millar de trabajadores podrían estar atrapados en túneles de centrales hidroeléctricas, mientras Nepal supera los 900 muertos por las inundaciones de la semana pasada.

Según información de Associated Press, este lunes los rescatistas iniciaron los trabajos para llegar hasta los trabajadores que se cree que estarían atrapados en túneles de centrales hidroeléctricas sepultadas por el barro tras las catastróficas inundaciones entre Nepal y el Tíbet, China, mientras el número de muertos sigue aumentando y las familias buscan a sus seres queridos.

La última cifra oficial de fallecidos alcanzó los 930, con más de 4.700 desaparecidos . Una asociación del sector privado que representa a las compañías eléctricas informó que al menos 900 trabajadores permanecen sin ubicar entre 12 proyectos hidroeléctricos dañados por las inundaciones en los distritos nepalíes de Rasuwa y Nuwakot, en el centro del país montañoso.

El presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal (IPPAN), Mohan Kumar Dangi, indicó a la agencia que se estima que al menos 500 de los 900 trabajadores desaparecidos están atrapados en los túneles, aunque las autoridades han proporcionado cifras variables y han señalado que varios equipos extranjeros están ayudando a los rescatistas nepalíes.

Video released by authorities show rescue teams at Trishuli hydropower project in Nuwakot district working to reach those stranded inside tunnels. At least 933 workers are believed to be trapped at around half a dozen hydropower projects in Nepal https://t.co/KWOPzEroDh pic.twitter.com/J5x1BTmQzn — Reuters (@Reuters) August 31, 2026

Al menos un experto afirmó que los túneles ofrecerían suficiente espacio para que la gente se refugiara y que algunos trabajadores podrían tener acceso a oxígeno. Sin embargo, otros advirtieron que las posibilidades de encontrar supervivientes disminuían con el paso del tiempo.

Dangi declaró que algunos trabajadores lograron contactar con las autoridades y pedir ayuda cuando ocurrió la súbita inundación de la semana pasada. Otros que consiguieron huir informaron a las autoridades y a sus familiares que muchos de sus compañeros seguían en los túneles.

No obstante, añadió el presidente de la IPPAN a la agencia estadounidense, seis días después del desastre, crece el temor de que algunos pudieran haber muerto asfixiados.

“Estamos trabajando en la búsqueda y rescate de las personas atrapadas en las colinas, los asentamientos y las zonas ribereñas”, declaró el portavoz del ejército nepalí, general de brigada Raja Ram Basnet

La agencia de gestión de desastres de Nepal informó el lunes que se habían contabilizado 903 muertos en el país, con 4247 personas desaparecidas, entre ellas 592 extranjeros . Hasta el domingo, las autoridades chinas informaron de 16 muertos y 546 desaparecidos, y los medios estatales chinos indicaron que 261 de los desaparecidos eran extranjeros, entre ellos más de cien nepalíes.

Las hidroeléctricas

Las centrales eléctricas se abastecen de energía a través de túneles gigantes donde hay personas atrapadas. Trabajadores que retiraban el lodo de una central eléctrica devastada por las inundaciones en Dhading, Nepal, declararon que la central es un nodo clave para el suministro eléctrico a más de 20.000 personas en la región.

Asimismo, los trabajadores consultados por la agencia expresaron su esperanza de que no se reconstruya cerca del río .

more than 900 workers from hydropower projects across nepal are now missing or unaccounted for. more than 100 are believed to still be trapped inside multiple tunnels deep in the himalayas. pic.twitter.com/n0voZ1lzFP — Michael Rusch (@weeddude) August 29, 2026

Los esfuerzos de rescate se centran en las personas atrapadas en los gigantescos túneles construidos para controlar el flujo de agua y generar energía hidroeléctrica, en múltiples emplazamientos a lo largo de las regiones centrales del país asiático.

“Los túneles se construyen para acceder a la infraestructura hidroeléctrica y desviar el agua, un paso esencial para generar energía. Estos túneles son lo suficientemente grandes como para que circulen camiones”, afirmó Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz en Austria.

“Hay espacio suficiente para que las personas se refugien de forma segura en su interior y, según tenemos entendido, han logrado suministrar oxígeno a algunos de los atrapados y ahora están intentando rescatarlos. Sin embargo, es una carrera contrarreloj, ya que la gente necesita comida y agua”, agregó Steiner.

En el proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa -uno de los más afectados- al menos 576 personas permanecen desaparecidas, según Dangi, quien añadió que se cree que unas 300 están atrapadas en el túnel del proyecto. Los rescatistas llevan días buscando supervivientes, trabajando bajo la lluvia.

En el proyecto hidroeléctrico Trishuli-3, los equipos trabajaban para descender aproximadamente 15 metros al interior del túnel en un intento por llegar hasta las personas que se cree que están atrapadas, según Basnet, el portavoz del ejército.

Reconstrucción y censura China

En el lado chino, las labores de rescate y recuperación incluyeron la reconstrucción de la carretera que conduce al puerto de Gyirong, en la frontera entre China y Nepal.

Camiones transportaban rocas gigantes mientras los trabajadores intentaban repavimentar un tramo de la carretera, según mostró el lunes la cadena estatal CCTV, junto a aguas que corrían con fuerza, intensificadas por las lluvias de los últimos días.

Rescuers are racing against time and the odds in search of survivors after a devastating mudslide, triggered by an ice-rock avalanche in Nepal, hit the border port of Gyirong in southwest China's Xizang Autonomous Region.https://t.co/HfRKxeuQBh pic.twitter.com/dCX1xq0kXA — CCTV (@CCTV) August 31, 2026

La carretera se encuentra ahora bajo entre 2 y 3 metros de agua, lo que dificulta el acceso de los rescatistas a la frontera. Si bien algunos equipos de rescate lograron llegar a la frontera, estos representarían solo una parte del contingente.

La cobertura de los medios estatales chinos se ha centrado principalmente en la respuesta oficial, destacando el despliegue de bomberos, el Ejército Popular de Liberación y las instrucciones de los altos mandos. Se sabe poco sobre las víctimas en el lado chino.

China has censored footage of the floods in Nepal and Tibet.



Beijing authorities removed footage of the moment people fled before a wall of mud swept through the Gyirong border crossing.



Nepalese politician accuses Beijing of lack of transparency and questions what ‘they are… pic.twitter.com/9TDjOcW0Hw — The Telegraph (@Telegraph) August 29, 2026

Tras la riada, las escenas captadas por cámaras de circuito cerrado de televisión se difundieron rápidamente en las redes sociales y en las pantallas de todo el mundo. Excepto en China, según información de la BBC.

Hasta el momento, el principal noticiero estatal del país solo ha emitido una imagen fija. También ha sido difícil encontrar el video completo en la internet china, fuertemente censurada. Si bien se han comentado en línea diversos aspectos del desastre,

Pero lo que es aún más difícil de encontrar son testimonios de primera mano de sobrevivientes que describan las inundaciones repentinas que se han cobrado cientos de vidas, y otras tantas siguen desaparecidas desde el miércoles.