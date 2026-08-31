OS-7 de Carabineros Cautín detiene a dos sujetos e incauta arsenal de armas de fuego en operativo en plena carretera

Un procedimiento desarrollado en la Ruta 5 por personal del OS-7 de Carabineros Cautín permitió la detención de dos personas y la incautación de 10 armas de fuego, además de cargadores y otros elementos.

El operativo se concretó en las inmediaciones de la plaza de peaje Quepe, con apoyo especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y previa orden judicial, en el marco de una investigación por tráfico de armas.

La diligencia se efectuó a raíz de diversas diligencias investigativas, entre ellas la participación de agentes encubiertos, que permitieron obtener antecedentes respecto de una eventual internación de armas de fuego por un paso no habilitado de La Araucanía.

Conforme a la información recabada, se activaron los servicios policiales, logrando intervenir un vehículo en el que eran transportadas las armas ocultas y, paralelamente, a un pasajero que se desplazaba en un bus de recorrido Pucón–Temuco.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos hombres, identificados con las iniciales J.M.L.M., de 40 años, chileno, que mantiene antecedentes penales y registra una orden de detención vigente por el delito de tráfico de drogas emanada del Juzgado de Garantía de Talcahuano; y E.A.S.V., de 35 años, chileno, sin antecedentes penales.

El Ministerio Público gestionó una orden de detención por infracción a la Ley de Control de Armas respecto de ambos imputados.

Según detalló Carabineros, en el procedimiento fueron incautadas tres pistolas marca Glock, generación 17, calibre 9 mm; una pistola Glock, generación 19, calibre 9 mm; una pistola Glock, generación 45, calibre 9 mm; tres pistolas Bersa, modelo TPR9, calibre 9 mm; una pistola Taurus, modelo G3, calibre 9 mm; y una pistola Girsan, modelo MC, calibre 9 mm.

Todas las armas mantenían sus números de serie borrados.

Además, se incautaron 19 cargadores convencionales para pistolas calibre 9 mm, dos cargadores extendidos del mismo calibre, cuatro teléfonos celulares, $121.000 chilenos en efectivo y 4.500 pesos argentinos, junto con un vehículo sin encargo vigente, cuyo propietario corresponde al padre de uno de los detenidos.