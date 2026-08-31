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    ¿Cómo está Christian Bravo, el arquero de Huachipato lastimado por una bomba de estruendo en Coquimbo?

    El guardameta acerero debió abandonar el campo en los 69', después de una detonación desde la hinchada pirata. La irregularidad fue denunciada por el juez en el informe que hizo llegar al Tribunal de Disciplina.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Christian Bravo, arquero de Huachipato (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Christian Bravo no lo está pasando bien. El arquero de Huachipato fue víctima de un exceso de la barra de Coquimbo Unido. En los 69′ del encuentro entre los piratas y los acereros, el golero fue alcanzado por los efectos de una bomba de estruendo.

    El juez Nicolás Gamboa determinó la suspensión del duelo. “Conversamos con el cuerpo médico de Huachipato que evaluó al portero. Reventaron tres o cuatro bombas de ruido a su, situación que confirmaron desde el VAR. Lamentablemente, el arquero no puede continuar y decidimos que, por su integridad, que el partido no continúe, que se suspenda definitivamente”, explicó, inicialmente.

    ¿Cómo está Christian Bravo, el arquero de Huachipato lastimado por una bomba de estruendo en Coquimbo?

    Gamboa profundizó el detalle en el informe que hizo llegar al Tribunal de Disciplina, que puede determinar enérgicas sanciones contra los piratas. El relato es clave, pues de ese documento dependen las sanciones que puede aplicar la corte deportiva. “El encuentro fue detenido a los 68:15 minutos de juego, debido al lanzamiento de bombas de estruendo desde la Galería Norte, sector en el cual se encontraba ubicada la barra del club Coquimbo Unido. Como consecuencia de estos hechos, al menos cuatro artefactos pirotécnicos impactaron y/o cayeron directamente sobre el arquero del club Huachipato, Sr. Christián Bravo, quien resultó afectado por la situación”, consigna Gamboa.

    “Ante lo ocurrido, el cuerpo arbitral procedió de manera inmediata a detener el encuentro, solicitando el ingreso y la intervención de los cuerpos médicos de ambos equipos, con el objeto de prestar atención y evaluar el estado del jugador afectado. Una vez realizada la evaluación médica correspondiente, el cuerpo arbitral consultó directamente al médico del club Huachipato respecto de la condición del jugador y de su eventual posibilidad de continuar participando en el encuentro. El profesional médico manifestó expresamente que el jugador no se encontraba en condiciones de continuar”, añade.

    Christian Bravo, siendo asistido por sus compañeros (Foto: Photosport)

    El juez explica, además, la decisión de suspender el compromiso. “Considerando la gravedad de los hechos acontecidos, la afectación directa a un integrante de uno de los equipos y la información proporcionada por el cuerpo médico, el cuerpo arbitral agotó las instancias y medidas disponibles tendientes a evaluar la posibilidad de reanudar el encuentro, sin que existieran las condiciones necesarias para garantizar la integridad física y la seguridad de los participantes. En virtud de lo anterior, y considerando que no se encontraban dadas las garantías de seguridad indispensables para la continuidad normal del encuentro, el cuerpo arbitral determinó suspender definitivamente el partido. La decisión fue adoptada teniendo como consideración principal la seguridad e integridad física de jugadores, cuerpo técnico, árbitros y demás participantes del encuentro, ante la imposibilidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para su normal desarrollo. Adjunto Parte Médico del jugador afectado”, agrega.

    ¿Cómo está Bravo?

    Paralelamente, Huachipato emitió un parte médico en que revela cómo está el portero. “Huachipato FC informa que nuestro jugador Christian Bravo se encuentra en buen estado de salud, luego de haber sido sometido a diversos exámenes médicos tras el incidente ocurrido ayer en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El jugador fue dado de alta y de acuerdo con las indicaciones médicas, se encuentra en proceso de reposo”, expresa el club acerero.

    En el transcurso de este día tomará el vuelo de regreso a Concepción, donde continuará con su recuperación y en observación por parte del cuerpo médico del club, a la espera de poder retornar a la brevedad a la actividad”, agrega, respecto de los pasos más inmediatos que dará el golero.

    Más sobre:Christian BravoHuachipatoCoquimbo UnidoFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

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