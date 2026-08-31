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    “No pude; eso agota el tiempo”: Jorge Sampaoli rompe el silencio tras su salida de Talleres de Córdoba

    El técnico aborda su breve paso por la institución transandina y reconoce las dificultades que tuvo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “No pude, eso agota el tiempo”: Jorge Sampaoli rompe el silencio tras su salida de Talleres de Córdoba. Foto: @sampaolioficial

    Jorge Sampaoli quedó sin club. Este domingo, Talleres de Córdoba informó su salida. Se fue tras siete partidos, donde apenas consiguió un triunfo. Tuvo además dos empates y cuatro derrotas. “Honrando su compromiso y su palabra Jorge y su Cuerpo Técnico cobran hasta su último día trabajado”, señaló el club.

    Tras su salida, el casildense abordó su complejo paso por la institución a través de sus redes sociales. “A veces, las cosas no salen”, inició escribiendo en su Instagram.

    “Pienso que en el fútbol, como en la vida, la única forma de resolver los problemas es trabajar y trabajar y trabajar. Poner la cabeza y el cuerpo el tiempo que sea necesario hasta encontrar soluciones. No pudimos. No pude. Y, en el medio, hay un club y montones de hinchas que, justificadamente, aguardan que las cosas funcionen. Eso agota el tiempo. Es triste. Por el bien del club, eso me lleva a dar un paso al costado”, profundizó.

    Luego desarrolló el deseo que tenía de dirigir en el balompié transandino. “Me duele muchísimo porque hace años deseo dirigir en el fútbol argentino. Me encontré en Talleres con deportistas y con trabajadores decicidos a competir y a mejorar. Desde los juveniles hasta los mayores. En cada entrenamiento, les juro, lo han -y lo hemos- dado todo. No hay que confundirse: nadie es peor persona por aceptar las malas. Lo que queda es el sentimiento. Este escudo merece una historia mucho mejor que la que está viviendo”, señaló.

    “Quiero agradecerles a todos y a todas por la ilusión. Extrañaré estos colores. Ojalá, cuanto antes, Talleres pueda estar arriba”, finalizó.

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