La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría comenzar a actuar en contra de nuestros intereses”

Bill Gates, cofundador de Microsoft, empresario y filántropo, recientemente publicó un ensayo en el que compartió su profunda preocupación sobre la inteligencia artificial (IA) y el futuro de la humanidad .

Su tesis apunta a que la humanidad se encuentra ante una transición que podría ser “una de las más turbulentas de su historia”, pues considera que el mundo no está preparándose lo suficiente para encarar las capacidades más poderosas que pueda adquirir esta tecnología.

“No veo evidencia de que los líderes, expertos y comunidades estén enfrentando adecuadamente los desafíos”, escribió. “No hay un plan para facilitar la entrada en la era de la IA”.

Gates considera que si bien la IA puede mejorar la vida de millones de personas, también puede destruirlas fácilmente . Esto es lo que comentó en su publicación.

La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría comenzar a actuar en contra de nuestros intereses”. Foto: ARCHIVO.

Los empleos que pueden desaparecer por la IA

El primero de los tres grandes riesgos que identifica Gates es la desaparición permanente de muchos puestos de trabajo.

Su preocupación se extiende tanto al trabajo de oficina como al manual. El hombre anticipa que los robots inteligentes podrían comenzar a competir con personas en algunas tareas físicas hacia el final de esta década, en sectores como la construcción y la hotelería.

Esto haría que los jóvenes entren a una fuerza laboral con menos puestos que otras generaciones.

Además, según su punto de vista, la IA puede crear un círculo de adopción difícil de detener: si una empresa utiliza robots y sistemas automatizados para reducir costos, sus competidores tendrán presión para hacer lo mismo.

“Si no intervenimos, habrá menos buenos empleos disponibles y los beneficios se acumularán en un pequeño grupo” , aseguró.

Ciberataques, armas y pérdida de control

El segundo riesgo que identifica el empresario es que la IA pueda hacer más daño a personas, grupos y gobiernos. Gates menciona los fraudes, desinformación, deep fakes , vigilancia, ciberataques y bioterrorismo.

“Incluso criminales con habilidades muy limitadas podrán atacar a víctimas a cualquier escala”, advirtió.

También planteó la posibilidad de que los sistemas de IA actúen de formas no previstas por sus creadores. A medida que los modelos se vuelvan más poderosos, “podrían comenzar a actuar en contra de nuestros intereses y podríamos perder el control” .

La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría comenzar a actuar en contra de nuestros intereses”. Foto: ARCHIVO.

Los niños y relaciones humanas

El tercer riesgo, según Gates, tiene relación con el desarrollo de los niños y la sustitución de vínculos humanos .

Gates reconoce que un compañero de IA podría haberle resultado especialmente atractivo durante su infancia: una entidad que siempre está disponible, no se enfada y habla con el usuario de una forma cómoda. Pero justamente ahí ve el peligro.

“Tienen el potencial de volverse altamente adictivos y de robarnos las lecciones que aprendemos al conectar con otras personas”.

También teme que la IA debilite el pensamiento crítico: “La misma herramienta que permitirá a las personas aprender más que nunca, también podría llevar a que muchas aprendan menos”.

No todo es malo: los beneficios de la IA, según Gates

Gates insiste en que no solo deben discutirse los riesgos. La IA podría acelerar la investigación científica, contribuir al desarrollo de energías limpias, combatir enfermedades y mejorar la producción de alimentos.

En la salud, podría ayudar a diagnosticar enfermedades, mejorar la atención primaria y facilitar que los pacientes comprendan sus exámenes y tratamientos.

También podría simplificar servicios públicos, apoyar la salud mental y liberar tiempo a los profesores para trabajar directamente con sus estudiantes.

Sin embargo, enfatiza que, al paso que vamos, estos beneficios no llegarán automáticamente a todos.

“Tenemos que ser deliberados para asegurarnos de que beneficie a todos y no solo a unos pocos ricos”.

La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría comenzar a actuar en contra de nuestros intereses”

La propuesta de Gates para equilibrar el uso de la IA

La solución que propone Gates es crear un nuevo sistema, tanto nacional como internacional, para gestionar la transición hacia la inteligencia artificial.

Según su ensayo, las instituciones actuales no fueron diseñadas para enfrentar una tecnología que se expande con tanta rapidez y afecta simultáneamente al empleo, la educación, los impuestos, la energía, las elecciones, la salud y la seguridad.

Por ello, entre sus ideas, propone reservar algunos trabajos exclusivamente para personas , bajo el concepto de Human Reserved (reservado para humanos). Para Gates, algunas tareas podrían necesitar seguir siendo humanas por razones económicas o por su valor emocional.

“Ningún robot podría ni debería reemplazar a ciertos cuidadores”, explicó, dando como ejemplo a las personas que acompañaron a su padre durante sus últimas etapas del Alzheimer.

También propuso ponerle impuestos a los robots y a ciertos usos de la IA , para financiar la capacitación de trabajadores y una red de protección social más fuerte.

Su mensaje final es que la tecnología ya está avanzando y el mundo no puede esperar a que la crisis llegue. “Esta tecnología sin precedentes exige una respuesta global sin precedentes”.