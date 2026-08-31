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    Irán tilda de “serpiente” a Netanyahu y apunta a una duplicidad en sus mensajes en hebreo e inglés sobre Estados Unidos

    “En hebreo, Netanyahu se jacta abiertamente de haber engañado a la Administración estadounidense para que entrara en guerra con Irán en nombre de Israel”, ha dicho el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi.

    Por 
    Europa Press
    Bandera de Irán. Foto: Europa Press

    El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha tildado este lunes de “serpiente” al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al que ha acusado de mantener diferentes discursos en hebreo e inglés sobre su “influencia” sobre Estados Unidos y sus relaciones con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

    “En hebreo, Netanyahu se jacta abiertamente de haber engañado a la Administración estadounidense para que entrara en guerra con Irán en nombre de Israel”, ha dicho Araqchi, quien ha adjuntado unas declaraciones del primer ministro israelí en las que hace referencia a su trabajo para conseguir el apoyo militar de Washington.

    “Netanyahu se ríe abiertamente de cómo ‘influyó’ en Estados Unidos a través de mil horas de emisión en cadenas estadounidenses. En inglés, alaba el liderazgo del presidente de Estados Unidos. Serpiente”, ha zanjado el jefe de la diplomacia iraní a través de un mensaje publicado en redes sociales.

    Las acusaciones de Araqchi llegan en medio de las tensiones en Medio Oriente a causa del conflicto abierto el 28 de febrero por la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, iniciada en plenos contactos diplomáticos entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

    Estados Unidos, que la semana pasada anunció una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, ha lanzado además durante las últimas horas varios bombardeos contra la isla iraní de Larak, los primeros en cerca de un mes, provocando una respuesta de la Guardia Revolucionaria contra objetivos en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelGuerraBenjamin Netanyahu

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