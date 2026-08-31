Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: Línea 2 presenta retraso en su frecuencia de trenes

Así funciona la red de Metro este domingo 23 de agosto

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada

Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 0 6:0 0 horas con la totalidad de la red disponible.

Buenos días ☀️ Si vas saliendo de casa, te contamos que #TodaLaRed se encuentra disponible. pic.twitter.com/reuMSGkhh6 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 31, 2026

Retraso en Línea 2

A las 8.19 horas, Metro de Santiago informó que la Línea 2 presenta retraso en su frecuencia habitual de trenes.

08:19 hrs. 🟡 #L2 presenta retraso en su frecuencia habitual de trenes. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 31, 2026

Cabe considerar que, con motivo de la lluvia en la madrugada, las líneas 1 y 2 están operando bajo “el programa de prevención de lluvias”. Por este motivo, los trenes circulan a velocidad reducida.

Desde Metro hicieron un llamado a los pasajeros a considerar esta información para planificar sus viajes.