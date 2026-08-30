Temblor hoy, domingo 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, domingo 30 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

17:04 horas:

Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 44 km al sur de Patache y a una profundidad de 36 km.

12:49 horas:

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 29 km al este de Mina Collahuasi y a una profundidad de 227 km.

12:04 horas

Sismo de magnitud 5.1, ocurrido a 22 km al este de Putre y a una profundidad de 108 km.

09:59 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 50 km al sureste de Sierra Gorda y a una profundidad de 104 km.

08:58 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 40 km al norte de Chañaral y a una profundidad de 34 km.

06:45 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 100 km al noroeste de Parque Fray Jorge y a una profundidad de 15 km.

01:42 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 17 km al noroeste de Las Cabras y a una profundidad de 72 km.

01:19 horas

Sismo de magnitud 4.9, ocurrido a 11 km al suroeste de Tocopilla y a una profundidad de 75 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: