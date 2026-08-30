PDI desarticula red de abastecimiento de drogas en Maipú y Recoleta: incautan más de 5,5 kilos de cannabis

Detectives del Equipo Modelo Territorial Cero, dependiente de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Maipú de la Policía de Investigaciones, detuvieron a una mujer chilena y tres hombres de nacionalidad peruana en el marco de una investigación desarrollada en coordinación con la Fiscalía Local de Maipú.

El procedimiento permitió incautar un total de 5.527,84 gramos de cannabis sativa, equivalentes a aproximadamente 5.528 dosis y cuyo avalúo alcanza los $33.168.000.

Según indicó el subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Bicrim Maipú, la investigación se inició en el marco de una causa por infracción a la Ley N° 20.000 y permitió establecer una dinámica de abastecimiento y distribución de sustancias ilícitas en la comuna de Maipú.

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A partir de los antecedentes obtenidos durante la investigación, los detectives realizaron vigilancias en un domicilio de esa comuna.

En ese contexto, los oficiales detectaron la llegada de un vehículo tipo taxi, en cuyo interior se desplazaban tres sujetos. Tras efectuar un control de identidad, los detectives revisaron el vehículo y encontraron una bolsa que contenía cannabis sativa escondida en la rueda de repuesto del automóvil.

Con estos antecedentes, los detectives concurrieron hasta el inmueble de uno de los detenidos, donde encontraron un total de 5.106,73 gramos de cannabis sativa.

Además de los 5.527,84 gramos de cannabis sativa incautados durante el proceso investigativo, se decomisaron $226.000 en dinero en efectivo y un teléfono celular.