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    Islandeses rechazan reanudar negociaciones de adhesión a la Unión Europea en referéndum

    El 52,8% de los votantes respondió “no” a retomar las conversaciones con la Unión Europea, mientras que el 47,2% se inclinó por el “sí”. La participación alcanzó el 82,5%.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Islandeses rechazan reanudar negociaciones de adhesión a la Unión Europea en referéndum

    Los islandeses rechazaron reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, según los resultados definitivos del referéndum publicados este domingo.

    Ante la pregunta “¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?”, el 52,8% de los votantes respondió “no”, mientras que el 47,2% optó por el “sí” en la consulta celebrada el sábado.

    De acuerdo con el recuento oficial difundido por la cadena pública RUV, tras el escrutinio de la totalidad de los votos la participación alcanzó el 82,5%, la cifra más alta desde las elecciones legislativas de 2009, realizadas después de la crisis económica que sacudió al país y tumbó al gobierno.

    Los partidarios de retomar las conversaciones con Bruselas estuvieron en cabeza durante gran parte del recuento, pero la tendencia comenzó a cambiar durante las horas finales.

    Islandeses rechazan reanudar negociaciones de adhesión a la Unión Europea en referéndum. En la imagen, la bandera de la Unión Europea.

    Islandia había solicitado su ingreso a la Unión Europea en 2009, pero paralizó las negociaciones cuatro años después, en medio de un clima adverso a Bruselas. Posteriormente, el Gobierno surgido de las elecciones de 2013 comunicó en 2015 que el país nórdico ya no era candidato.

    La coalición de centroizquierda que gobierna desde 2024 había incluido en su pacto la convocatoria de un referéndum para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca había existido una consulta.

    En caso de un triunfo del “sí”, se había prometido realizar otro referéndum sobre un eventual acuerdo que alcanzaran Reikiavik y Bruselas.

    La discusión previa al referéndum estuvo marcada por temas como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales, en especial la pesca, y el costo de vida, en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vecina Groenlandia.

    Islandeses rechazan reanudar negociaciones de adhesión a la Unión Europea en referéndum. En la imagen, Groenlandia.
    Más sobre:IslandiaEuropaReferéndumEleccionesUnión Europea

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