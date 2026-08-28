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    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    Hasta la fecha, la organización ha confirmado al menos 70 ataques contra buques internacionales, con un saldo de 19 marineros fallecidos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha denunciado este viernes que unos 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz en el marco del conflicto desatado el pasado 28 de febrero entre Estados Unidos e Irán, que ha dejado bloqueado este estratégico paso.

    “Seis meses después del inicio del conflicto en Medio Oriente, la situación en el estrecho de Ormuz sigue sin resolverse. Miles de marineros en la región siguen viviendo y trabajando en condiciones de alto riesgo e incertidumbre. Si bien algunos buques y sus tripulaciones han logrado salir del golfo Pérsico, hasta 400 barcos, con unos 6.000 marinos a bordo, no han podido partir de forma segura desde que comenzó el conflicto”, ha indicado en un comunicado.

    El Consejo de la OMI aprobó el pasado mes de julio una resolución en la que pedía garantizar los derechos y libertades de navegación de conformidad con el Derecho Internacional, además de asegurar que el tránsito por el estrecho no se vea “amenazado” u “obstaculizado”.

    Domínguez ha instado a la comunidad internacional a redoblar su “voluntad política” y “cooperación” al respecto, pidiendo que colaboren con el organismo y con el conjunto del sistema de la ONU para “impulsar soluciones prácticas que restablezcan la libertad de navegación a través del estrecho”.

    “El deterioro de la seguridad marítima en todo el mundo, desde el mar Negro hasta el mar Rojo y el golfo de Adén, nos perjudica a todos. Sin embargo, resulta especialmente angustioso para los miles de marineros inocentes afectados”, ha zanjado.

    Hasta la fecha, la OMI ha confirmado al menos 70 ataques contra buques internacionales, con un saldo de 19 marineros fallecidos, en un contexto de renovadas tensiones entre las partes desde que terminara el plazo de 60 días que se dieron para alcanzar un acuerdo total que pusiese fin a las hostilidades.

    Más sobre:OMIOrmuzIránEstados Unidos

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