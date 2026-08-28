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    Chile, Argentina, Bolivia y Perú firman declaración conjunta sobre minerales estratégicos

    El acuerdo tiene el objetivo de promover el desarrollo responsable y sostenible de la actividad minera e impulsar el posicionamiento conjunto de la región como un socio estratégico y confiable en la provisión de los minerales críticos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Chile, Argentina, Bolivia y Perú firman declaración conjunta sobre minerales estratégicos.

    Las autoridades de minería de Chile, Argentina, Bolivia y Perú encabezaron este viernes en Santiago la firma de una declaración conjunta sobre minerales estratégicos para la integración regional.

    En específico el documento fue suscrito por el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas; el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero; el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter Landivar; y el ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno.

    El acuerdo tiene el objetivo de promover el desarrollo responsable y sostenible de la actividad minera e impulsar el posicionamiento conjunto de la región como un socio estratégico y confiable en la provisión de los minerales críticos que requieren la descarbonización, la electromovilidad y la inteligencia artificial, dijo el Ministerio de Minería chileno en un comunicado.

    “La declaración conjunta que suscribimos hoy es el primer paso firme hacia una alianza permanente. Posicionemos al Cono Sur como el proveedor de minerales estratégicos más confiable, sostenible y competitivo. En una era donde la transición energética y el avance de la inteligencia artificial demandan entre un 400% y un 600% más de minerales críticos para la próxima década, lo que decidamos no es un asunto meramente local. Define, en los hechos, la seguridad y estabilidad de las cadenas de suministro globales”, dijo el biministro Daniel Mas tras la firma del documento.

    Asimismo, el secretario de Estado indicó que “la integración regional es, ante todo, una agenda de oportunidades para nuestra gente. En el caso de Chile, las exportaciones de bienes y servicios para la minería hacia Argentina, Bolivia y Perú sextuplican a las de minerales. Queremos que nuestros proveedores, tecnólogos y trabajadores transiten por la región aportando soluciones de clase mundial. El Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina es la prueba concreta de que la cooperación binacional acelera inversiones estratégicas; un modelo virtuoso que hoy buscamos replicar y proyectar con Perú y Bolivia”.

    Por su parte, el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, destacó que “la combinación de nuestra geología con la transición energética, respaldada por una ventaja competitiva cultural y una trayectoria de paz inusual, en medio de un contexto global signado por la violencia y la incertidumbre, nos sitúa ante una oportunidad sin precedentes y que difícilmente se repita en el futuro próximo”.

    En tanto, el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter Landívar, explicó que “para Bolivia, la cooperación regional es fundamental para fortalecer el desarrollo responsable de nuestros recursos minerales estratégicos y generar mayores oportunidades para nuestros países”.

    Asimismo sostuvo que “esta declaración conjunta nos permite avanzar en el intercambio de experiencias, la cooperación técnica y la promoción de inversiones responsables, generando condiciones para fortalecer cadenas de suministro confiables, promover una mayor integración productiva y aprovechar de manera conjunta el potencial de nuestros recursos estratégicos”.

    Por su parte el ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno, afirmó que “más allá de cuánto se produce o se exporta, los minerales estratégicos deben transformarse en instrumentos dinámicos para generar mayor valor agregado, garantizando el desarrollo de cadenas de suministro confiables que se traduzcan en el cierre de brechas sociales y económicas”.

    Cooperación internacional

    La declaración conjunta de los cuatro gobiernos considera igualmente, fomentar la inversión responsable y el desarrollo económico a lo largo de toda la cadena de valor de la industria regional, además de explorar espacios de cooperación técnica e institucional entre los organismos mineros de cada país, incluyendo el intercambio de experiencias en fiscalización, geología, política pública minera y formación de capital humano especializado, agrega el comunicado.

    De esta manera, la suscripción del acuerdo recoge como referentes las experiencias bilaterales impulsadas por Chile, actualmente en marcha, como la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina reactivado este año; y el Memorando de Entendimiento sobre Asuntos Mineros firmado con Perú en 2025.

    En este contexto, y con foco en apoyar iniciativas mineras regionales, se promoverá la búsqueda de apoyo técnico y financiero de organismos multilaterales, así como el diseño de convocatorias conjuntas que permitan la participación de actores públicos y privados en proyectos de investigación, innovación y fortalecimiento institucional, precisa el comunicado.

    Más sobre:MineríaChileArgentinaBoliviaPerúDeclaración conjunta

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