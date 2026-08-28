Quiroz fija como plazo para promulgación de la megarreforma la primera quincena de septiembre

El proyecto que busca reactivar la economía con una serie de cambios tributarios y de permisos fue aprobado del Congreso a principios de agosto. Sin embargo, algunos artículos fueron impugnados al Tribunal Constitución (TC) tanto por parlamentario de oposición y del gobierno retraso su promulgación.

Ahora, con eso despejado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó plazo más definidos para la promulgación. En el marco del seminario “Ley de Reconstrucción: oportunidades para impulsar el crecimiento económico” organizado por BCI y PWC afirmó que “con eso despejado espera que se promulge la primera quincena de septiembre”.

18 AGOSTO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La megarreforma es uno de los proyectos estructurales de la administración de José Antonio Kast. Su principal objetivo, según ha señalado el gobierno, es impulsar la inversión y con ello el crecimiento y el empleo.

Enfatizó que hay varias medidas que apuntan a destrabar inversión agilizando permisos.

El ministro anticipó también que la inversión crecerá 7% el 2027 y con ello, la economía crecerá 3,5%.

Y dada estas cifras recomendó al Banco Central que “no es necesario bajar la tasa de interés” que hoy está en 4,5%.