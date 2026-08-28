El desempleo llega a su nivel más alto en cinco años y en ocho regiones del país la tasa supera los dos dígitos

Los hombres ocupados se redujeron 1,1% en doce meses, mientras que las mujeres ocupadas aumentaron 1,0%.

El mercado laboral sigue empantanado y a esta altura ya representa el principal problema para la economía chilena. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo se ubicó en 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, esto es su nivel más alto desde el trimestre móvil abril-junio de 2021, cuando la cifra alcanzó el mismo 9,5%,

Se trata de un alza de 0,8 puntos porcentuales (pp.) en doce meses y el cuarto trimestre móvil consecutivo por sobre el 9%.

Según se desprende de las cifras del INE, el alza se produjo por dos vías: el aumento de la fuerza de trabajo (0,7%) y la reducción de las personas ocupadas (-0,2%).

La contracción del empleo se traduce en 16.292 puestos menos hasta un total de 9.314.017 personas ocupadas, lo que supone la primera caída en doce meses desde el trimestre febrero-abril de 2021, de acuerdo con la serie de trimestres móviles del INE.

Las personas desocupadas aumentaron 10,4% en un año y llegaron a 981.044, sobre una fuerza de trabajo de 10.295.061. El alza fue incidida por quienes se encontraban cesantes (9,4%) y por quienes buscaban trabajo por primera vez (20,9%).

La caída del empleo se concentró en los hombres

Los datos del INE muestran grandes diferencias en materia de género. Los hombres ocupados se redujeron 1,1% en doce meses, mientras que las mujeres ocupadas aumentaron 1,0%. En los hombres, el descenso fue liderado por el tramo de 25 a 34 años (-5,3%) y, por rama, por la industria manufacturera (-5,5%); por categoría ocupacional, por los asalariados formales (-2,5%).

De acuerdo al INE; hay más de 981 mil personas desocupadas en el país. Andres Perez

En las mujeres, el avance estuvo impulsado por actividades de salud (5,3%), por las trabajadoras por cuenta propia (8,1%) y por el tramo de 35 a 44 años (2,4%).

Según el organismo, la caída del total de personas ocupadas fue incidida únicamente por los ocupados ausentes, que bajaron 5,4%, equivalente a 28.270 personas, y representaron el 5,3% del total. Los ocupados presentes, en tanto, aumentaron 0,1%.

Rubros más afectados

Por rama de actividad económica, el descenso del empleo se fundamentó en información y comunicaciones (-14,6%), enseñanza (-3,3%), industria manufacturera (-2,7%) y minería (-6,6%).

Los principales incrementos se registraron en actividades profesionales (8,8%), servicios administrativos y de apoyo (10,8%) y actividades de salud (3,0%).

Por categoría ocupacional, el retroceso fue liderado por las personas asalariadas formales (-2,4%), los familiares no remunerados (-6,7%) y el personal de servicio doméstico (-0,1%), mientras que crecieron las trabajadoras por cuenta propia (5,5%) y las personas empleadoras (8,9%).

Brecha de género

La tasa de desocupación masculina alcanzó 8,9%, con un alza de 1,0 pp en un año, y la femenina se situó en 10,3%, 0,6 pp más que doce meses antes.

Con esa cifra, la desocupación de las mujeres completa cinco trimestres móviles seguidos en dos dígitos: 10,0% en enero-marzo, 10,5% en febrero-abril, 10,5% en marzo-mayo, 10,4% en abril-junio y 10,3% en mayo-julio, según la serie que publica el boletín.

Entre los hombres, los desocupados aumentaron 12,9%, incididos por los cesantes (10,2%) y por quienes buscaban trabajo por primera vez (54,6%).

Desempleo en las mujeres llegó al 10,3%. Andres Perez

Sus tasas de participación y de ocupación cayeron 0,6 pp y 1,3 pp, hasta 70,6% y 64,3%, y los hombres fuera de la fuerza de trabajo crecieron 3,0%, influidos principalmente por los inactivos habituales y los iniciadores.

Entre las mujeres, las desocupadas se expandieron 7,6%, incididas únicamente por las cesantes (8,6%), con una tasa de participación de 53,2%, que avanzó 0,4 pp, y una tasa de ocupación de 47,7%, sin variación en el período.

Informalidad laboral

La tasa de ocupación informal alcanzó 26,5%, con un alza de 0,5 pp en doce meses. Las personas ocupadas informales aumentaron 1,6%, incididas exclusivamente por las mujeres (3,9%), ya que entre los hombres cayeron 0,4%.

Informalidad laboral llegó a 26,5%.

El volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, descendió 1,8% en doce meses, según el boletín.

El promedio de horas trabajadas cayó 1,7% y llegó a 36,4 horas: 38,6 en los hombres y 33,6 en las mujeres.

Ocho regiones con desocupación de dos dígitos

La desocupación se ubicó en dos dígitos en ocho de las 16 regiones del país durante el trimestre mayo-julio, de acuerdo con la serie de trimestres móviles que publica el INE.

Ñuble anotó la tasa más alta, con 11,0%, seguida de Biobío y Los Ríos, ambas con 10,6%, O’Higgins (10,5%), Valparaíso (10,4%) y Maule, Arica y Parinacota y La Araucanía, las tres con 10,0%.

La Región del Ñuble tiene la mayor tasa de desempleo del país. (null)

La Región Metropolitana registró 9,5%, en línea con el promedio nacional.

En el extremo opuesto, Aysén exhibió la menor desocupación del país, con 4,0%, seguida de Magallanes (5,9%), Antofagasta (6,5%), Los Lagos (7,7%) y Tarapacá (7,8%).

En doce meses la tasa subió en 11 regiones y bajó en cinco. El mayor incremento correspondió a Arica y Parinacota, con 3,7 pp, seguida de Coquimbo (2,4 pp), Los Ríos (2,3 pp), Maule (1,8 pp) y Valparaíso (1,7 pp). Los descensos se registraron en Tarapacá y Magallanes, con 0,8 pp cada una, Aysén (0,6 pp), Atacama (0,4 pp) y Antofagasta (0,2 pp).