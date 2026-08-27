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    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    El concierto se centrará en la interpretación en vivo de No Protection, la obra maestra de culto editada originalmente en febrero de 1995. Nacida tras una invitación directa de Massive Attack para deconstruir y reimaginar su aclamado álbum Protection, esta placa fue revolucionaria.

    Por 
    Equipo de Culto
    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Una cita imprescindible para los amantes del dub, reggae y la psicodelia sonora que tendrá lugar en la capital el próximo sábado 17 y domingo 18 de octubre en Valparaíso. El icónico productor, ingeniero y remezclador de origen guyanés-británico, Mad Professor (Neil Fraser), aterrizará en Santiago en el marco de su esperada gira internacional enfocada en una de las obras cumbres del género musical contemporáneo.

    El concierto se centrará en la interpretación en vivo de No Protection, la obra maestra de culto editada originalmente en febrero de 1995. Nacida tras una invitación directa de Massive Attack para deconstruir y reimaginar su aclamado álbum Protection, esta placa fusionó de manera revolucionaria la oscuridad del sonido de Bristol con las técnicas de eco, reverberación y bajos profundos del dub tradicional.

    Durante el show, el público de Santiago podrá sumergirse en clásicos versionados como Radiation Ruling The Nation o Karmacoma, sumado a un recorrido por otros dubs fundamentales que marcan sus más de cuatro décadas de impecable trayectoria junto a leyendas de la talla de Lee “Scratch” Perry, Sade y Depeche Mode.

    *Coordenadas:

    SANTIAGO

    Sábado 17 de octubre de 2026

    Teatro Roma

    (San Diego 236, Santiago)

    Venta de entradas: PortalTickets

    Precios:

    Pre - venta I - $15.000.

    Pre-venta II - $20.000.

    General - $25.000.

    VALPARAÍSO

    Domingo 18 de octubre de 2026

    Sala Trotamundos

    (Blanco 1253, Valparaíso)

    Venta de entradas: PortalTickets

    Precios:

    Pre - venta I - $12.000.

    Pre-venta II - $18.000.

    General - $23.000.

    Más sobre:Música cultoMad ProfessorDubElectrónicaMúsica

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