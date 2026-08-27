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    Culto

    La Furia Ilustrada vuelve al GAM con más de 170 expositores

    La segunda edición de La Furia Ilustrada, feria del libro ilustrado y las artes gráficas, se realizará entre el 9 y el 11 de octubre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. De acceso gratuito y dirigida a público general y especializado, reunirá a más de 170 expositores, y contará con el ilustrador y artista visual ruso Anton Gudim, creador de Yes, But, como invitado internacional.

    Por 
    Equipo de Culto

    Entre el 9 y el 11 de octubre, el GAM será escenario de la segunda edición de La Furia Ilustrada que busca consolidarse como un punto de encuentro gráfico en torno al libro, la ilustración y la edición contemporánea.

    La feria reunirá a más de 170 expositores, entre ilustradoras e ilustradores independientes, editoriales especializadas en libro álbum y novela gráfica, librerías, proyectos de artes gráficas, fanzines, colectivos artísticos, encuadernadoras, talleres de impresión y serigrafía, papelerías, autores independientes y otros proyectos creativos. A ellos se suman propuestas y artistas provenientes de distintos países de Latinoamérica, entre ellos Perú, Argentina, Uruguay y Colombia.

    La Furia Ilustrada nació con la intención de reunir en un mismo espacio a distintos actores del ecosistema editorial y gráfico, favoreciendo el intercambio entre creadores, profesionales, editoriales, librerías y público general; desde amantes del cómic y el fanzine hasta familias, estudiantes, artistas, editores y curiosos de la imagen.

    “La Furia Ilustrada surge desde la necesidad de conectar circuitos que muchas veces funcionan de manera fragmentada. Por un lado, están las ferias de diseño, ilustración y gráfica autogestionada y, por otro, las ferias del libro tradicionales. Faltaba un espacio de gran escala que profesionalizara la disciplina, permitiera a los ilustradores conectar directamente con el ecosistema editorial y visibilizara la ilustración no solo como un recurso visual, sino como un lenguaje narrativo y de pensamiento crítico con valor propio”, explica Carolina Ruiz, directora de La Furia.

    El encuentro combina la exhibición y venta directa de obras y publicaciones con instancias de conversación, formación y participación. La programación, que será anunciada próximamente, contempla actividades para niños y niñas, presentaciones y charlas, además de espacios orientados a la profesionalización de la ilustración.

    Uno de los principales objetivos de la feria es que las y los artistas sean protagonistas del encuentro, compartiendo directamente con el público y conviviendo en un mismo espacio con editoriales, librerías y otros proyectos vinculados al mundo del libro.

    A través de la alianza Duoc UC, se realizará un programa de charlas enfocado en la profesionalización del oficio, con herramientas prácticas para que ilustradores e ilustradoras puedan fortalecer su desarrollo creativo y laboral.

    La imagen de esta segunda edición fue realizada por ilustradora chilena Antonia Lara, cuyo trabajo fusiona arte, ciencia y biodiversidad. Con trayectoria en ilustración editorial, infantil e infografía ambiental, Lara es autora de Támaro y la vasija originaria y de títulos como La brevísima enciclopedia ilustrada y vivencial de la fauna chilena. Ha colaborado con instituciones como UNESCO y el Instituto Max Planck, y su trabajo busca visibilizar la naturaleza y fomentar la conciencia ecológica.

    Anton Gudim, invitado internacional

    El invitado internacional confirmado para esta edición es Anton Gudim, ilustrador y artista visual ruso reconocido por su particular aproximación al humor gráfico.

    Gudim es el creador de Yes, But, serie que contrapone, a través de dos imágenes, las expectativas y contradicciones de la vida contemporánea. Con un lenguaje visual caracterizado por líneas limpias, colores planos y narraciones generalmente sin diálogos, su trabajo aborda temas como las redes sociales, el consumo, la tecnología, el trabajo y las relaciones humanas.

    Gudim busca provocar distintas interpretaciones y debate a partir de situaciones reconocibles de la vida cotidiana. Ha publicado libros y realizado exposiciones individuales, mientras que su proyecto Yes, But reúne a cerca de 1,9 millones de seguidores.

    Organizada por el equipo de La Furia del Libro, responsable de una de las principales ferias de editoriales independientes de Chile, este encuentro recoge los más de 17 años de experiencia de este equipo que trae a este nuevo encuentro todo el aprendizaje, compromiso y espíritu que han caracterizado sus ferias anteriores: horizontalidad, cuidado del oficio editorial, promoción de la lectura y celebración de la bibliodiversidad.

    La Furia Ilustrada

    9 al 11 de octubre

    Horarios: viernes de 12:00 a 20.30/ sábado y domingo de 10:00 a 20:30

    Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)Entrada gratuitaRedes sociales: @lafuriadellibro

    Media partner: TVN, NTV, Cooperativa, El Mostrador, Flix Media y Massiva.

    Más sobre:LibrosLa Furia IlustradaGAMLibros Culto

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