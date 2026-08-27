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    Mundo

    Rusia niega planes para un ataque contra la OTAN en plena visita a Moscú por parte del jefe de la CIA

    El Kremlin critica la publicación de "historias de terror que no tienen nada que ver con la realidad ni con las intenciones" de Moscú.

    Por 
    Europa Press
    El director de la CIA, John Ratcliffe.

    Las autoridades de Rusia han negado este jueves contar con planes para un ataque contra la OTAN en medio de las especulaciones sobre el objetivo de la visita sorpresa realizada a Moscú por parte del director de la CIA, John Ratcliffe, sobre la que ambos países han bajado el perfil y han enmarcado en contactos “rutinarios” entre sus servicios de Inteligencia.

    “Estos días se están publicando muchas historias de terror que no tienen nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, tras las informaciones del diario estadounidense The Wall Street Journal sobre presuntos planes de Moscú para un ataque en los próximos años contra un país de la OTAN.

    Así, ha reiterado que Rusia continúa con su invasión de Ucrania “para garantizar su seguridad y sus intereses” y ha vuelto a denunciar que Moscú “hace frente a una política muy agresiva por parte de países europeos”, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. “Esta agresión proviene de países europeos y cualquier argumento en sentido contrario es una distorsión de la realidad y una falsedad”, ha zanjado.

    Las palabras del portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, han llegado tras los recientes contactos con Ratcliffe y después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, negara que el jefe de la CIA hubiera viajado a Moscú para lanzar una advertencia sobre las líneas rojas de la OTAN, una teoría que ha cobrado fuerza a la luz del viaje que realizó a Rusia el entonces director del organismo, William Burns, unos meses antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania.

    Más sobre:RusiaEE.UU.CIARatcliffeOTANPeskovPutinUcraniaMundo

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