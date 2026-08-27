Ministro Arrau defiende reforma constitucional de seguridad y apunta que “no estamos inventando nada nuevo”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau defendió durante la mañana de este jueves la reforma en materia de Seguridad, señalando que “no estamos inventando nada nuevo” y apuntando que muchas de las críticas “no se condicen con el texto que hemos presentado”.

En el marco de una pauta en el Metro de Santiago, es que el titular de Seguridad sostuvo que “lo que nosotros hemos propuesto s tener un listado de organizaciones de crimen organizado y terroristas con informe del Ministerio Público que lo propone el Ejecutivo y que se vota por dos tercios del Senado”.

Añadiendo que “de toda la experiencia internacional que hemos revisado es el más estricto de todos y nadie ha dicho algo de esos otros países. Lo que nosotros estamos proponiendo es lo más restrictivo”.

Asimismo, respecto al nuevo estado de excepción constitucional, señaló que se utilizan “normas de habilitación constitucional que ya existen en el resto de los estados de excepción constitucional y no estamos inventando nada nuevo”.

“Sobre el plazo, totalmente conversable como lo dijo ayer varios senadores, hemos tenido muchas reuniones y podríamos poner la misma norma que existe en el resto de los estados de excepción constitucional. Pero estamos hablando de un estado de excepción por alteración de la seguridad pública, por eso se deja a disposición y el que administre eso sea por ejemplo el general de Carabineros”, agregó.

Es así como realizó una crítica a los cuestionamientos que apuntan a una dictadura constitucional apuntando que “yo no veo donde ciertos políticos, periodistas, doctores en derecho y algunas personas que son más bien opinólogos, sacan epítetos como los que usted dice”.

“Uno también es paciente, conversa con muchas personas, explica, pero sale una campaña no sé, yo no lo quiero llamar desinformación, pero con epítetos que claramente no se condicen con el texto que hemos presentado”, agregó.

Traslado de reos

En la ocasión el ministro además abordó el regreso de reos a sus cárceles de origen tras la presentación de recursos por el traslado a la cárcel de Talca.

“Lo que queremos acá es que las personas peligrosas para nuestro país que sean condenadas en este contexto cumplan, condenan en máxima seguridad con 22 horas encerrados en solitario en su celda, una hora y tanto en el patio, ojalá en solitario, con uniforme, sin visitas presenciales, solo a través de un vidrio, digamos como es en las cárceles de máxima seguridad, sin encomienda eso es lo que estamos buscando”.

“Estamos conscientes que en varias personas pertenecientes a ese clan (Chen) han presentado recursos judiciales para su reubicación hacia donde estaban antes”, añadió.

Desbordes: “Hoy día los barrios más críticos ya están con medidas de excepción y las ha decretado un narco”

En la ocasión, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, también defendió la reforma de seguridad y el nuevo estado de excepción apuntando que “hoy día los barrios más críticos ya están con medidas de excepción y las ha decretado un narco las ha decretado un líder de organizaciones criminales transnacionales”.

En la ocasión cuestionó el rechazo a la idea de legislar por parte de algunos parlamentarios, apuntando que “el proceso legislativo, yo fui parlamentario, es justamente eso debatir, discutir, modificar, arreglar, cambiar para lograr una ley al final que logre un consenso más o menos transversal”.

Es así como añadió que “yo entiendo que haya preocupación porque pueda ganar un gobierno el partido el señor Carmona, perdone que sea tan político lo que voy a decir porque acaba de estar en La Habana abrazando al líder de La Habana , una dictadura sangrienta de 60, 70 años y nos viene a decir que es una democracia. Entiendo que haya sospecha en un caso tan extremo como ese, pero estamos legislando por una realidad general”

“Ojalá recapaciten y vuelvo al punto original a mi no me vengan con el cuento que se van a restringir libertades cuando esas zonas ya tienen las libertades restringidas”, cerró.

Seguridad en el Metro

El ministro de Seguridad Pública visitó las oficinas de Metro de Santiago para conocer en terreno el funcionamiento del Centro de Control General de Operaciones y su articulación con la seguridad de la red.

Según fue dado a conocer en la ocasión, en lo que va del año se han realizado 1.900 decomisos de mercadería del comercio ambulante, más del doble que el año anterior. De acuerdo a lo que señaló Felipe Bravo, Gerente General de Metro de Santiago, “hoy día las estaciones más críticas de comercio ambulante el 92% las tenemos libres de comercio”.

Además, se han cursado más de 700 partes por evasión.

“También estamos trabajando en la persecución penal de cada uno de los que cometen infracciones. Hay 18 condenas ya en el Metro en este año y hay más de 40 suspensiones condicionales”, añadió.

Al respecto, el ministro señaló que " el llamado es a seguir trabajando, seguir dando más seguridad, estar preparados para contingencias que ocurren sin duda de comisión de delitos dentro de las estaciones y otros, pero también el llamado es a la ciudadanía, a los millones de pasajeros que circulan día a día al trabajo, de vuelta al hogar, a los estudiantes a cuidar este activo tan valioso de todos los chilenos".

Asimismo, mencionó que “cuando se interrumpe el tránsito del metro es ejercer la violencia contra esos miles, decenas de miles o millones de pasajeros que transitan todos los días, que pierden su tiempo, que entran en un colapso por la cantidad de gente que tiene que esperar que se reponga el servicio”.