“¿Por qué las AFP invierten tan poco en Chile?”: el debate entre Osvaldo Macías y el gerente de inversiones de Habitat

“Tengo una duda. La dejo planteada. ¿Por qué las AFP invierten tan poco en Chile?“. Eso fue lo que preguntó el exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, cuando estaba finalizando su exposición en un conversatorio organizado por la Universidad Santo Tomás sobre los nuevos fondos generacionales, donde también participó el gerente de inversiones de AFP Habitat, Rodrigo Nader.

De hecho, Macías planteó esa pregunta directamente a Nader, quien se encontraba sentado en frente suyo, a la espera de subir al escenario para hacer su presentación.

Pablo Vásquez R.

Antes de finalizar, Macías expuso que “hay sólo un 44% invertido en Chile, y un 56% en el extranjero. Creo que nunca había visto una cosa así. Algo está fallando ahí. El mercado de capitales debiera tener en cuenta eso. ¿Por qué, si hay tantos proyectos en Chile que requieren inversión? Todos los días vemos que falta plata para invertir. Y miren, la plata está afuera".

Según las cifras disponibles en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, antes del estallido social, en septiembre de 2019 las AFP tenían invertido casi un 60% de los fondos de pensiones en Chile (US$129.394 millones), y un 40% en el extranjero (US$87.443 millones).

Pero esa exposición a Chile de a poco se fue reduciendo, y luego de los retiros previsionales aumentaron su participación internacional, y por primera vez desde que hay registros disponibles en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones (2008), los fondos de pensiones invertidos en Chile representaron menos del 50%. Ese nivel se observó desde junio de 2021.

En 2022 las AFP volvieron a superar el 50% invertido en Chile, inclusive sobrepasaron el 57% en la primera parte de 2023, pero desde ese momento no han hecho más que reducir su exposición al mercado local, llegando a un mínimo de 44% en julio de este año (US$108.915 millones) versus el 56% que mantenían en el extranjero (US$137.150 millones), un nivel nunca antes visto, al menos desde que hay información pública (2008).

La presentación de Macías señalaba que “las definiciones que se adopten en el régimen de inversión son de enorme trascendencia para los afiliados y el mercado de capitales local, y son complementarias a futuros cambios al mercado de capitales que se han anunciado. En este contexto es relevante preguntarse por qué la inversión local de los fondos es solo 44% del portafolio versus la extranjera que alcanza a 56%”.

La respuesta de Habitat

Luego, cuando el gerente de inversiones de AFP Habitat hizo su exposición, deslizó una respuesta preliminar, al apuntar a los límites regulatorios que existen para que las AFP inviertan en activos alternativos.

“Parte de la respuesta, yo creo que tiene que ver con eso. Hay mucho activo local que tiene riesgo retorno muy favorable, pero en el que regulatoriamente cuesta invertir porque se considera activo alternativo de crecimiento”, explicó Nader.

Pablo Vásquez R.

Agregó que “la propuesta de régimen crea esta categoría de activos de crecimiento que es nueva, y que nosotros celebramos, creemos que es un buen concepto como límite macro, esta idea de que haya activos de dos tipos, los de crecimiento y los de protección. Pero yo creo que, involuntariamente, al agrupar los activos alternativos, todos, como activos de crecimiento, se produce un retroceso”.

Pero además, señaló: “Creemos que, en general, el límite (para invertir en alternativos) es bajo. También hay mucha evidencia y casos, y recomendaciones a nivel mundial de cuántos activos alternativos tener. Los números son significativamente más grandes de lo que tenemos nosotros hoy día como sistema, y son también significativamente más grandes de lo que propone el régimen, que básicamente queda en línea con lo que hay hoy día. O sea, se limita el crecimiento de una clase de activos en la que hay consenso, hasta donde yo sé, debería seguir subiendo”.

Más adelante, durante el conversatorio, un asistente consultó a Nader si creía que invertir en el extranjero protege de mejor manera los ahorros previsionales y no generaría un sobrecalentamiento de los precios de los activos al momento de ser vendidos o rebalanceados. El ejecutivo respondió: “Hay un tema macro que es que hay un tamaño de los fondos de pensiones que es grande, y va a crecer más con el aumento de la cotización”.

Y argumentó que, “por dos razones, tanto por diversificación, como por tamaño de mercado; yo creo que es deseable que una parte importante de la inversión esté afuera. Antes de empezar a mirar la carpeta de cuánto renta o cuál es el riesgo de un proyecto, tiene mucha lógica que una parte grande esté fuera”.

Luego añadió: “¿Se pueden mejorar cosas para hacer más inversiones en el mercado local? Sí, pero creo que es una buena cosa que tengamos diversificación internacional, y que tengamos bastante libertad en general, a diferencia de otros sistemas, que están más restringidos para hacerlo".

Macías respondió que estaba de acuerdo con Nader en que es importante que exista diversificación internacional, pero volvió a preguntar “por qué no se invierte más en Chile. Chile necesita crecer, Chile necesita financiar proyectos (...) ¿Por qué no desarrollamos un proyecto y aprovechamos este tremendo valor de los fondos de pensiones que tenemos acá, para invertir en Chile? Proyectos buenos, que compitan. ¿Qué está pasando? Algo está pasando que no se está invirtiendo mucho en el país. Y la plata se va para afuera", planteó.

El exsuperintendente de Pensiones argumentó que “se generaría un círculo virtuoso si se invirtiera más en el país. No tengo la respuesta, pero me preocupa que cada vez más se está invirtiendo fuera del país”.

Una fuente de la industria de AFP comenta que un factor que ha influido para que esto ocurra es que, como las acciones han rentado mucho en el último tiempo, y la renta fija incluso ha estado en negativo, hay más personas que se han trasladado a los multifondos A, B y C versus el promedio histórico. Eso genera que las AFP tengan que invertir más en el exterior y menos en Chile, argumenta.