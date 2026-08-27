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    Política

    “Aumenta la burocracia en tiempos de estrechez fiscal”: Diputadas del PDG critican restitución del gabinete de la Primera Dama

    Las parlamentarias calificaron la reapertura de la oficina como una medida innecesaria y desconectada de la realidad social, advirtiendo que el incremento del gasto administrativo desvía recursos esenciales de las urgencias cotidianas de la ciudadanía.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    MANUEL LEMA/ATON CHILE

    Una duro cuestionamiento desplegaron las diputadas del Partido de la Gente (PDG) Tamara Ramírez, Flor Contreras y Lilian Betancurt tras oficializarse la reapertura del gabinete de la Primera Dama por parte del Ejecutivo. Las parlamentarias calificaron la medida como “innecesaria” y criticaron la modificación de la estructura del gasto público, advirtiendo que reactivar una oficina que había sido disuelta durante la administración anterior representa una desconexión frente a las verdaderas urgencias económicas y sociales que golpean a la población.

    Para las parlamentarias, la decisión gubernamental desvía recursos esenciales hacia el aparato estatal en un momento de compleja situación financiera para el país. En este escenario de estrechez fiscal, acusaron que la creación de estas instancias administrativas solo abulta los costos del Estado y diluye el foco de acción sobre las problemáticas cotidianas de las familias chilenas, tales como la seguridad ciudadana y la crisis económica.

    Diputadas del PDG

    La diputada Tamara Ramírez lideró los cuestionamientos apuntando al manejo presupuestario, considerando que " la restitución del gabinete de la Primera Dama es una medida innecesaria que va en el sentido contrario a lo que el país requiere. En un escenario de evidente estrechez fiscal, la prioridad absoluta debe ser el uso eficiente y responsable de los recursos públicos. Reabrir esta oficina solo significa aumentar la burocracia y los costos del aparato estatal, alejando los esfuerzos y el financiamiento del Estado de los problemas más cotidianos y urgentes que hoy afectan a la ciudadanía".

    “No es momento de gastar en estructuras tradicionales de acompañamiento, sino de enfocar cada peso en terreno y en dar soluciones reales a las familias chilenas”, añadió.

    En la misma línea, la diputada Flor Contreras enfatizó que “hoy las urgencias de Chile están en la calle, en la seguridad y en la economía familiar, por lo que restablecer este gabinete resulta innecesario y una desconexión con la realidad. Reabrir una oficina que ya había sido cerrada no es prioritario ni responde a ninguna emergencia país, al contrario, solo infla el gasto del Estado en un momento donde no nos podemos permitir el lujo de malgastar. Los recursos públicos deben ir directo a solucionar los problemas de la gente, no a financiar más burocracia en el palacio de gobierno”.

    Finalmente, la diputada Lilian Betancurt apeló a la necesidad de implementar medidas de austeridad fiscal estrictas, señalando que la reapertura institucional no se justifica bajo los estándares actuales de gestión: “La gente nos exige responsabilidad y sintonía con sus necesidades cotidianas, y esta medida va en otra dirección. La reapertura de este gabinete no aporta un valor real a las prioridades urgentes del país y solo genera un costo administrativo adicional que es completamente prescindible. En tiempos difíciles, de estrechez fiscal, el foco del Estado debe estar en optimizar la gestión y en la austeridad fiscal, no en reabrir estructuras institucionales cerradas que hoy no son una prioridad para los chilenos”.

    Las diputadas adelantaron que ejercerán un estricto rol fiscalizador sobre el presupuesto asignado a esta reestructurada oficina, exigiendo transparencia total respecto a las contrataciones y los costos operativos anuales que significará para las arcas fiscales.

    Más sobre:PDGPrimera DamaPia Adriasola

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