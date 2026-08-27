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    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos

    Esta pasará de 140.000 metros cuadrados (m2) a 450.000 m2 hacia el término del próximo año. El head de marketplace de Chile, Perú y Ecuador de la compañía, Rafael Lira, dijo que construirán un tercer centro de distribución en Santiago y que también apostarán por regiones.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este jueves Mercado Libre, en su tradicional evento anual Mercado Libre Experience, anunció que aumentará su capacidad logística en Chile. La firma apunta a triplicarla de aquí a fines de 2027.

    Ante la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el head de marketplace de Chile, Perú y Ecuador de la compañía, Rafael Lira, dijo que ampliarán la capaciad actual de 140.000 metros cuadrados (m2), a 450.000 metros cuadrados hacia el término del próximo año.

    Esto se materializará con un tercer centro de distribución en Santiago, pero también con una apuesta por regiones.

    “Vamos a construir nuestro tercer centro de distribución en Santiago. Nosotros el primero lo construimos en 2022, que tiene 100.000 m2, en la comuna de Colina. Es por lejos del centro más avanzado y más grande de Chile. Después anunciamos el año pasado que vamos a construir un segundo centro de 100.000 m2, duplicando la capacidad. Vamos a construir un tercero ahora en el 2027, y eso tiene que ver con el crecimiento que ha experimentado Mercado Libre en este país, y con la apuesta que seguimos reforzando por invertir en Chile”, sostuvo Lira.

    Rafael Lira, Director Marketplace (I) de Mercado Libre en Chile, Perú y Ecuador. Sebastián Kaulen

    Según se detalló en la ocasión, el tercer centro de distribución en la capital sumará 50.000 m2 y de ubicará dentro del mismo terreno donde se encuentran ubicados los otros dos, en la zona norte de Santiago. Al igual que el segundo centro de distribución que entrará en operación en el último trimestre de este año, también se llevará a cabo en alianza con Megacentro.

    Adicionalmente se contempla la apertura de cinco nuevos centros de última milla, los que en total constituirán 90.000 m2 extra en nueva capacidad logística.

    “Vamos a invertir además en 14 regiones, para hacer crecer nuestra capacidad logística, y también para almacenar productos en regiones. Históricamente, siempre almacenábamos los productos en Santiago, y de ahí distribuíamos a regiones. Eso hace que para la gente que está en Calama, por ejemplo, se demore mucho más en llegar su producto: dos días o un día en llegar”, afirmó Lira.

    Así, será un crecimiento desde 40.000 m2 a 110.000 m2 en regiones, específicamente en: Antofagasta, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Illapel, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Concepción, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

    Esto permitirá realizar entregas en el mismo día en Antofagasta, Calama, Arica, Iquique, Copiapó, Ovalle, Litueche, Pichilemu, Marchihue, Peralillo, Illapel, Salamanca, Melipilla, María Pinto, Los Andes, San Felipe, San Esteban, Viña del Mar, Reñaca, Concón, Quilpué, Talca, Rancagua, Chillán, Chillán Viejo y San Carlos.

    Sebasti�n Kaulen

    Puestos de trabajo

    Mercado Libre prevé que con esta ampliación de capacidad se generarán más de 2.500 nuevos empleos en Chile. Al cierre de 2025 la firma tenía 3.600 personas contratadas. A principios de 2026 anunció que durante este año implementarían un plan de contratación de 1.200 trabajadores, por lo que a diciembre esperan rondar los 5.000 trabajadores.

    La compañía presentó durante la jornada un estudio respecto al impacto de Mercado Libre en la economía nacional, un levantamiento que se realiza en otros países pero que se realizó por primera vez en Chile este año.

    Cristóbal Aninat, head of goverment relations de la firma, expuso que por cada persona que se contrata en la empresa, se generan tres puestos de trabajo adicionales indirectos en ramas que le proveen a Mercado Libre (por ejemplo, en logística, servicios financios o tecnología). Por otro lado, el estudio estimó que en 2025 se crearon 7.200 empleos nuevos en las 4.600 pymes que venden a través del marketplace.

    Además, Mercado Libre destacó que durante 2025 se vendieron 33 millones de ítems a través suyo, lo que implicó más de US$570 millones en ventas. Y aseguró que “por cada dólar que Mercado Libre invierte en Chile, se genera 1,2 de valor agregado adicional a la economía”. La inversión durante este año, que fue anunciada en marzo, será de US$750 millones.

    “Estamos muy contentos de poder mostrar, por primera vez, que lo que hacemos no solamente queda en nuestra empresa, sino que el multiplicador hacia la economía es enorme”, manifestó Aninat.

    Más sobre:EmpresasMercado LibreInversiónLogísticaCapacidad

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