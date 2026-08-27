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    Irán afirma estar sumido en una “guerra económica total” y subraya que “derrotará al enemigo”

    Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que la economía de Irán "está en caída libre".

    Por 
    Europa Press
    Bandera de Irán. Foto: Europa Press - Fabian Sommer/dpa - Archivo

    El presidente del Parlamento de Irán y jefe del equipo negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamed Baqer Qalibaf, ha asegurado este jueves que Irán ya hace frente a una “guerra económica total”, pero ha hecho hincapié en que “el enemigo será derrotado también en este campo”.

    “Veremos al Gobierno, tras depositar su confianza en el poder del pueblo y del sector privado, así como en todos los elementos del ‘establishment’, derrotar al enemigo en este campo también”, ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr. “Gracias a Dios vamos a ser testigos pronto del descrédito de las operaciones psicológicas del enemigo en este área”, ha sostenido.

    En este sentido, ha señalado que “en un momento en el que la guerra ha creado consecuencias directas sobre la economía del país, el enemigo ha desplegado todas sus capacidades para ejercer una mayor presión sobre el pueblo iraní”. Ante esto, ha sostenido, “las autoridades han puesto en marcha medidas efectivas para gobernar y hacer frente a sus debilidades”, tal y como ha destacado.

    “En tales circunstancias, atender a las enfáticas recomendaciones del líder supremo en materia de unidad, cohesión nacional y confianza (...) es el apoyo más importante para que los funcionarios del país superen los desafíos y mejoren la posición de la República Islámica de Irán”, ha aseverado.

    Asimismo, ha reivindicado que, “ante circunstancias trascendentales, el Gobierno debe preservar los valores del país, priorizar el sustento de la población, su poder adquisitivo, el empleo juvenil y la seguridad económica, además de aliviar la carga que pesa sobre los hombros del pueblo”.

    Por contra, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado en declaraciones a la cadena Fox News que Teherán ya siente las sanciones “devastadoras” anunciadas por Estados Unidos. “Su economía, como ya sabemos, está en caída libre. Se encuentran en una situación devastadora”, ha afirmado, reiterando que su inflación es superior al 100% y no puede pagar sueldos a policías y militares.

    Leavitt ha incidido en que esto viene después de la operación militar que “tuvo muchísimo éxito a la hora de debilitar al régimen iraní militarmente”.

    Más sobre:IránEstados UnidosEconomíaSancionesGuerra

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