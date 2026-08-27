Moody’s y el caso Sartor: para Azul Azul el riesgo está en el gobierno corporativo, no en su situación financiera

Como una situación inusual calificó Moody’s la coyuntura que actualmente enfrenta Azul Azul, sociedad concesionaria del club Universidad de Chile.

Mediante un comunicado, la clasificadora sostuvo que “sus fundamentos financieros continúan fortaleciéndose, mientras que su estructura de propiedad atraviesa el período de mayor incertidumbre observado en su historia reciente”.

Ante ello, apuntó que su nota de solvencia actual es A, con una perspectiva “en desarrollo”.

Según la agencia, para Azul Azul, el caso Sartor representa “principalmente un riesgo asociado al gobierno corporativo y a la incertidumbre del control futuro, más que un potencial deterioro en su perfil financiero y su capacidad de servicio de la deuda”.

Moody’s Dado Ruvic

“A la fecha, no observamos evidencia de impactos sobre la operación, generación de flujos de caja, cumplimiento de compromisos financieros ni sobre la continuidad del equipo ejecutivo. Por el contrario, la evolución de las cifras financieras de la sociedad muestra un fortalecimiento continuo. En consecuencia, el principal foco de seguimiento continúa concentrándose en la definición de la estructura de propiedad y en sus eventuales implicancias sobre la gobernanza de la entidad”, sostuvo.

Moody’s recordó que, hasta hace pocos días, Michael Clark ejercía el control de Azul Azul de forma indirecta a través del fondo Tactical Sport, titular del 63,07% de las acciones Serie B, luego de que, en diciembre de 2024, Clark adquirió al grupo Sartor el 90% de las cuotas del fondo, materializándose el traspaso indirecto de la propiedad sobre Azul Azul.

Sin embargo, el 29 de julio de 2026, mediante hecho esencial, la sociedad informó la resciliación de la compraventa que otorgaba a Clark el control del fondo, retornando la participación mayoritaria a Sartor, sociedad que hoy se encuentra en liquidación concursal.

Charles Aranguiz. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En tanto, en el plano judicial, el 18 de agosto de 2026 el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Michael Clark y de otros tres imputados del caso Sartor.

“Si bien representa un hecho de alto impacto, el efecto sobre el riesgo crediticio del emisor es acotado, y en la práctica puede consolidar el alejamiento definitivo del excontrolador del club”. dijo la agencia.

Por ello, afirmó que “la principal fuente de incertidumbre radica en la definición de quién ejercerá el control de la compañía. El mayor mitigante es que, hasta la fecha, no solo no se observan cambios relevantes en la operación ni en la capacidad de pago, sino que los indicadores financieros hasta marzo de 2026 muestran un continuo fortalecimiento”.