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    Centro de Identificación Metropolitano ha enrolado a más de 40 mil extranjeros desde su inauguración hace dos años

    El recinto ubicado en el Mall Plaza Alameda, inaugurado en agosto de 2024 para mejorar las operaciones de las oficinas del Registro Civil en Huérfanos 1570, también ha entregado más de 230 mil documentos de identidad desde el inicio de sus operaciones.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Centro de Identificación Metropolitano ha enrolado a más de 40 mil extranjeros desde su inauguración hace dos años Prensa Registro Civil

    El Registro Civil destacó este jueves las operaciones del Centro Especializado de Identificación (CMI) de la institución ubicado al interior del Mall Plaza Alameda, en Estación Central, inaugurado hace dos años tras una reformulación del funcionamiento de su histórica oficina de Huérfanos 1570.

    Desde su inauguración en agosto de 2024, el recinto atiende a un promedio diario de entre 1.000 y 1.500 personas, la gran mayoría ciudadanos extranjeros que realizan trámites migratorios.

    Según la información compartida esta jornada por la institución, desde su inicio de operaciones hasta julio de 2026 se han entregado un total de 233.270 documentos de identidad y 31.082 apostillas.

    Prensa Registro Civil

    En mayor desglose, la institución ha entregado desde agosto de 2024 un total de 91.257 cédulas a ciudadanos chilenos. En tanto, durante el mismo período ha entregado 124.365 a extranjeros. Entre los documentos entregados también se cuentan 17.648 pasaportes en el período.

    Además, se realizaron un total de 40.337 atenciones a extranjeros bajo el art. 44 de la ley de Migraciones, que permite la asignación de un Rol Único Nacional (RUN) provisorio a personas extranjeras en situación irregular o indocumentadas.

    “Este Centro Metropolitano de Identificación es un referente nacional. Ya cumplimos dos años de trabajo y relevamos el que podamos realizar esta acción con una avanzada de la PDI que está permanentemente en nuestras instalaciones, lo que nos permite evitar suplantaciones y entregar un servicio en tiempo y forma en un espacio seguro”, destacó el director nacional del Registro Civil, Omar Morales.

    Es un esfuerzo mancomunado entre la sociedad civil y el Estado (...) La tecnología que se utiliza, el ojo clínico de los funcionarios y la integración de la Policía de Investigaciones y el Registro Civil ha funcionado eficazmente, permitiendo detener y poner a disposición de la justicia a aquellos que han querido abusar del sistema”, destacó este jueves el subsecretario de Justicia, Luis Silva.

    Prensa Registro Civil

    Detenciones con la PDI en el recinto

    Como se señaló anteriormente, en el lugar dos funcionarios de la PDI se encuentran para agilizar la atención de las personas extranjeras. Esta medida ha permitido también detectar documentos falsificados y ejecutar órdenes de detención pendientes.

    Solo durante este año, se han ejecutado ocho detenciones por irregularidades durante algún proceso en esta oficina del Registro Civil. Uso malicioso de instrumentos público, órdenes de detención vigentes e incluso amenazas han sido parte de las razones tras las capturas, la mayoría en flagrancia.

    “Las organizaciones criminales transnacionales se combaten de esta manera: investigando, compartiendo información y apoyando a todos los estamentos del Estado. Unidos hacemos más y mejor las cosas”, destacó el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, prefecto inspector Ernesto León.

    Más sobre:Centro de IdentificaciónRegistro CivilPDILuis SilvaOmar MoralesErnesto León

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