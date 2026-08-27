Duros cruces ante monarcas de Inglaterra y Alemania: Betis de Manuel Pellegrini conoce a sus rivales de Champions League

Betis vuelve a vivir la efervescencia de la Champions League después de largas 21 temporadas. La segunda semana de septiembre será el inicio de la Fase de Liga, en la que la escuadra de Manuel Pellegrini tendrá ocho duros enfrentamientos.

Tras el sorteo realizado en Mónaco, se conocieron todos los cruces de esta instancia, con varios encuentros entre los máximos favoritos al título que se disputará el sábado 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid, la casa del Atlético.

En esta primera ronda de encuentros hay varios cruces de favoritos. El bicampeón Paris Saint-Germain, por ejemplo, tiene como grandes desafíos su visita a Manchester City, además de su choque en la Ciudad Luz contra Barcelona.

Precisamente, los catalanes tendrán que recibir al City, que hoy dirige Enzo Maresca. Real Madrid, el más ganador de la historia, recibirá a Inter de Milán y visitará a Arsenal entre los principales partidos de los ocho posibles. Los Gunners, actuales campeones de la Premier League y finalista del torneo europeo, tienen que viajar hasta Múnich para jugar contra Bayern.

Difícil para el Betis

Los dirigidos del Ingeniero quedaron emplazados en una complicada Fase de Liga. Tanto así, que deberán medirse a cuatro monarcas históricos del campeonato que premia con la Orejona, al margen del Arsenal, dos veces finalista del torneo.

Los sevillanos recibirán en La Cartuja a los londinenses. Asimismo, pasarán por la capital andaluza el Porto de Portugal (primero en 1987 y 2004), además del Feyenoord de Países Bajos, campeón en 1970. Además, los béticos serán anfitriones ante el Como, escuadra sensación de la Serie A de Italia.

Como visita, el calendario presenta dificultades aún mayores. Así, los dirigidos del santiaguino tendrá que viajar dos veces a Alemania, ya que quedó emparejado con dos monarcas: Bayern Múnich que suma seis títulos (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 y 2020) y Borussia Dortmund que ganó en el ’97 y perdió las finales de 2013 y 2024. Los encuentros fuera de casa se completan con los enfrentamientos en casa de Lille y el Slovan de Bratislava de Eslovaquia.

El calendario definitivo de partidos y los correspondientes horarios solo se conocerán el sábado 29 de agosto. La primera jornada del torneo se disputará entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre. La octava y última fecha de la Fase de Liga se jugará el 27 de enero en horarios unificados.

Para esta edición, la UEFA distribuirá un total de 3.865 millones de dólares entre los clubes participantes en todas sus competiciones. De estos, 2.874 millones (74,38 %) se repartirán entre los de la Liga de Campeones y la Supercopa. Además, 658 millones (17,02 %) entre los de la Europa League y 332 millones (8,60 %) para los de la Conference League.