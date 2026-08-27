Estados Unidos bloquea el paso de 75 buques en Ormuz en medio de su cierre perimetral

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha elevado este jueves a 75 el número de buques bloqueados en aguas del estrecho de Ormuz, en medio del cierre perimetral decretado por Washington en la zona ante unas negociaciones estancadas con Irán y el inicio de una nueva fase de asfixia económica.

“Estados Unidos continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán. A fecha del 27 de agosto, las fuerzas del CENTCOM han desviado 75 buques comerciales, inutilizado tres y abordado dos para garantizar el cumplimiento”, ha señalado la entidad castrense en un comunicado en redes sociales.

Washington, que mantiene su bloqueo naval a Irán, ha dado un nuevo paso en la guerra al declarar una “guerra económica” contra el país centroasiático, medida adoptada después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el pasado 28 de febrero.

Este mismo jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado en declaraciones a la cadena Fox News que Teherán ya siente las sanciones “devastadoras” anunciadas por Estados Unidos. “Su economía, como ya sabemos, está en caída libre. Se encuentran en una situación devastadora”, ha afirmado, reiterando que en Irán la inflación es superior al 100% y no puede pagar los sueldos a policías y militares.