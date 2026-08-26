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    Medio argentino asegura que canciller Quirno habría pedido la salida del jefe de la Fuerza Aérea por dichos sobre el Estrecho de Magallanes

    Según La Política Online, “Pablo Quirno estalló de furia con el ministro de Defensa, Carlos Presti, y pidió la cabeza” del Brigadier General Gustavo Javier Valverde “por generar un conflicto diplomático con Chile”.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El jefe de la Fuerza Aérea de Argentina, el Brigadier General Gustavo Javier Valverde.

    En una nota que promocionan como exclusiva, el medio argentino La Política Online (LPO) aseguró que el canciller transandino Pablo Quirno habría pedido “la cabeza” del jefe de la Fuerza Aérea, el Brigadier General Gustavo Javier Valverde, por decir que el Estrecho de Magallanes es argentino, declaraciones que motivaron que Chile presentara una nota de protesta.

    “Pablo Quirno estalló de furia con el ministro de Defensa, Carlos Presti, y pidió la cabeza del Jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde, por generar un conflicto diplomático con Chile”, informó LPO, que recordó que el jefe militar “habló de la soberanía del Estrecho de Magallanes como parte del territorio argentino y remarcó que es una de las zonas donde la Argentina debe mantener su soberanía”.

    Durante una entrevista en el canal de YouTube “La Fábrica del Podcast”, emitida el domingo, Valverde afirmó: “Y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”.

    Sus dichos generaron la inmediata reacción de la Cancillería de Chile, que informó que enviará una nota de protesta a Argentina. “Reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, enfatizó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, también se pronunció y remarcó: “Obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”.

    Por su parte, la Cancillería argentina tomó distancia de los dichos de Valverde y a través de un comunicado dijo que “Argentina sostiene que su régimen está determinado por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que considera plenamente vigentes y definitivos”.

    Más sobre:ArgentinaChileEstrecho de MagallanesFuerza AéreasoberaníaGustavo Javier ValverdePablo QuirnoLPOMundo

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