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    Detienen a banda de extranjeros vinculada a millonarios robos: asaltaron a víctima que retiro 26 mil euros en casa de cambio

    Los sujetos fueron detenidos cuando asaltarían a unas personas que transportaban cuatro millones de pesos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Cinco sujetos fueron detenidos por su participación en un millonario robo sufrido por una mujer de 65 años en una estación del Metro en la Región Metropolitana.

    La investigación llevada a cabo por Sección de Investigación Policial de la 60 Comisaría Metro, se originó luego de que los sujetos robaran a una mujer que retiró 26 mil euros desde una casa de cambio en estación Pajaritos.

    La mujer, que se dirigía al aeropuerto, fue interceptada, amenazada y golpeada por los sujetos los cuales sustrajeron la totalidad del dinero que transportaba.

    Tras las diligencias, personal policial logró identificar a dos de los responsables, así como el vehículo en el que se transportaban.

    Según detalló la mayor de Carabineros, María Elena Cofré, de la 60° Comisaría Metro, en el marcos de las diligencias realizadas, “se percatan que este vehículo seguía a un tercer vehículo, cuyos ocupantes recientemente habían efectuado una transacción de compra y venta de vehículos por la suma de 4 millones de pesos”.

    Es así como los sujetos, al llegar a calle María Graham en la comuna de Recoleta descendieron con el fin de efectuar el robo, momento en que personal de la SIP de Carabineros intervino frustrando el ilícito y logrando la detención de los cinco individuos.

    De los cinco imputados, cuatro son de nacionalidad ecuatoriana de 39, 32, 31 y 19 años, más un detenido venezolano de 29 años.

    A raíz de los hechos, se dieron órdenes de entrada y registro a los domicilios de los imputados ubicados en las comunas de Santiago y Estación Central, logrando la incautación de 610 euros, 30 bolivianos, 210 soles peruanos, 740 pesos argentinos, 11 dólares americanos y 209 mil pesos chilenos, junto a vestimentas asociadas al delito cometido.

    Más sobre:PolicialMetroRegión MetropolitanaRoboCarabineros

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