Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming
Los clubes se miden este miércoles por la primera fecha de LaLiga de España.
Este miércoles llega el siguiente desafío para el Real Madrid, que recibe a la Real Sociedad en el marco de LaLiga de España.
Los Merengues juegan por la Fecha 1 del campeonato local y tienen su primer partido como locales.
Cuándo juega Real Madrid vs. Real Sociedad
El partido del Real Madrid contra Real Sociedad es este miércoles 26 de agosto a las 15:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Real Sociedad
El partido del Real Madrid contra Real Sociedad se transmite en el canal ESPN.
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