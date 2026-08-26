Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming. Foto de redes sociales @realmadrid

Este miércoles llega el siguiente desafío para el Real Madrid, que recibe a la Real Sociedad en el marco de LaLiga de España.

Los Merengues juegan por la Fecha 1 del campeonato local y tienen su primer partido como locales.

Cuándo juega Real Madrid vs. Real Sociedad

El partido del Real Madrid contra Real Sociedad es este miércoles 26 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de España.

Dónde ver a Real Madrid vs. Real Sociedad

El partido del Real Madrid contra Real Sociedad se transmite en el canal ESPN .

La cobertura online de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.