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    Política

    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    Parlamentarios y dirigentes se quejaron por la participación del expresidente socialista en la instancia que busca levantar una propuesta para una nueva arquitectura del Estado. El tema se discutió en la mesa del partido, la que acordó levantar una declaración para fijar que las incorporaciones a instancias del Ejecutivo son a título personal y que como directiva no se sumarán.

    Paula CatenaPor 
    Paula Catena
    03.07.2026 Osvaldo Andrade Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Los grupos de WhatsApp del Partido Socialista (PS) estallaron en mensajes este martes en la tarde. El motivo fue uno solo: la incorporación del exministro y extimonel del partido Osvaldo Andrade a la comisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast para fijar una hoja de ruta de una nueva arquitectura del Estado.

    La molestia era evidente. Los diputados Nelson Venegas, José Antonio Rivas y la alcaldesa Karina Delfino, entre otros, fueron algunos de los que levantaron reclamos.

    Dentro de los cuestionamientos que plantearon los distintos dirigentes es que no hubo una determinación colectiva de si sumarse o no.

    Además, otros se quejaron de que participar de estas instancias podría significar validar proyectos de ley en los que estén de acuerdo y dándole un “cheque en blanco” al gobierno, en circunstancias que son minoría en el Congreso.

    Consultado al respecto, el diputado Venegas indicó a este medio que “no se trata de ningún tema de una persona en particular. Lo que pasa es que cuando nosotros participamos en una actividad de esta naturaleza damos señales ambiguas a la gente del partido, porque parecemos como colaboracionistas. Y siempre vamos a tener la disposición de colaboración, pero hay que dar las señales como partido, no individualmente, porque aquí estamos hablando de no cualquier militante, sino que alguien que fue presidente del PS”.

    En esa línea, añadió: “Entonces, confundimos a la militancias. Lo más grave es que se pasa a llevar el trabajo legislativo. ¿Cuál es el rol que desempañamos los parlamentarios? Yo soy de la comisión de Trabajo, entonces uno participa en el debate, en la interpretación, en la conformación de la ley, y resulta que de repente se establece este tipo de organismo y prácticamente hay una bajada de la línea, donde tendríamos que aprobar porque habría un militante socialista. Eso me parece una señal muy equivoca".

    El malestar de algunos personeros obligó a la directiva encabezada por la senadora Paulina Vodanovic a discutir el tema durante la tarde de este martes y este miércoles en la mañana.

    Santiago, 27 de julio de 2026. Los presidentes, secretarios generales, alcaldes y alcaldesas de los partidos de oposicion se reunen en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Así, se generó un debate, donde casi la mayoría estuvo de acuerdo con levantar una declaración para fijar una postura al respecto.

    De esta forma, optaron por tomar una decisión política que plasmaron en una declaración, que afinaron durante la mañana. Ahí se menciona que la participación en estas comisiones son a título personal. Pero no solo se quedaron en eso. Además, establecieron que como mesa, por el momento, no se sumarán institucionalmente a ninguna comisión convocada por el Ejecutivo.

    La declaración de la mesa señala, sin aludir directamente a Andrade, que si bien el “el Partido Socialista reitera su voluntad de diálogo, siempre teniendo como prioridad el bien de Chile y el bienestar de sus ciudadanas y ciudadanos”, agrega que “para que ese diálogo sea efectivo, debe existir una verdadera voluntad de escucha para acoger los planteamientos de los distintos actores sociales y políticos. Hasta ahora, lamentablemente, esa disposición no se ha expresado por parte del Gobierno del Presidente José Antonio Kast”.

    En ese sentido, añaden que “el diálogo debe desarrollarse, además, por los canales institucionales correspondientes. En consecuencia, la participación de militantes socialistas en comisiones, mesas o instancias de trabajo convocadas por el Ejecutivo será estrictamente a título personal, sin que ello implique representación institucional del Partido ni suponga compromiso alguno respecto de sus posiciones, decisiones o definiciones políticas”.

    Finalmente, la declaración concluye: “El Partido Socialista seguirá trabajando con sentido de responsabilidad, pensando en Chile y en las necesidades de sus ciudadanas y ciudadanos, formulando propuestas de políticas públicas e iniciativas legislativas que contribuyan a mejorar la vida de las personas y a construir un país más justo, seguro y democrático”.

    Durante la mañana, los integrantes de la mesa corrigieron la declaración, ya que -advierten- venía mucho “más dura”.

    En el entorno de Andrade, en todo caso, sostienen que el exparlamentario sí avisó previamente de su incorporación a la instancia de Kast. Otras versiones, en tanto, apuntan a que lo hizo el mismo día, un poco antes de la ceremonia que realizó al Mandatario para presentar a los integrantes de ese equipo, entre los que también están Gonzalo Blumel (Evópoli), Ernesto Silva (UDI), Adriana Delpiano (PPD) y Zarko Luksic (ex Amarillos), entre otros.

    Además, añaden que no pidió permiso, que solo notificó.

    Caso Insulza en comisión de Piñera

    El malestar del PS fue similar a lo que ocurrió en 2018. En ese entonces, el Presidente Sebastián Piñera convocó a una mesa de trabajo por la seguridad, en la que fichó al entonces senador socialista José Miguel Insulza.

    En esa ocasión, el partido era presidido por Álvaro Elizalde y la directiva se quejó de que no fueron convocados institucionalmente, sino que llamaron a determinados personeros.

    “He hablado con el ministro Chadwick para agradecer su invitación, pero he declinado a asistir a la comisión de seguridad convocada por La Moneda, pues como he señalado anteriormente, aunque no estoy totalmente de acuerdo, seguiré la posición del Partido Socialista”, indicó Insulza por esos días.

    Y añadió: “Yo siempre he creído en el diálogo. Yo creo que el Partido Socialista cree en el diálogo y entiendo, como lo dije en su momento,en la preocupación del partido por el hecho de que no se hubiera convocado a los partidos, sino que se hubiera convocado a personas”.

    El asunto incluso desató el pronunciamiento de Piñera, quien lamentó: “A estas alturas el Panzer no debiera pedir permiso”.

    Más sobre:KastLa TerceraPS

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