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    Alcalde Vodanovic reprocha críticas internas y descarta que declaración junto a Bellolio contravenga principios del FA

    El jefe comunal de Maipú sostuvo que “en ningún caso” el documento que redactó con su par de Providencia (UDI) va en contra de las normas ideológicas de su colectividad.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    ALCALDE DE MAIPÚ, TOMÁS VODANOVIC. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ. PEDRO RODRIGUEZ

    El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), se hizo cargo del ruido interno que generó en su colectividad la carta que firmó junto a su par de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), en la que hacen un llamado a construir acuerdos en siete áreas prioritarias para los próximos 30 años.

    Aunque los principales liderazgos de la tienda respaldaron el documento, entre ellos el expresidente Gabriel Boric, la diputada y timonel entrante Gael Yeomans o el senador Diego Ibáñez, hubo parte de la militancia en la que generó ruido.

    Una vez que el texto comenzó a ser socializado, rápidamente se activaron chats internos de la tienda de Esmeralda 761, en que surgieron las primeras inquietudes.

    Pero no solo eso. También surgieron reflexiones públicas como la que hizo la diputada del FA, Consuelo Veloso, en su cuenta de X.

    “Creo profundamente que la izquierda chilena no tiene problemas con saber quién es o qué piensa; ese problema a veces lo tienen los “liderazgos” que son quienes terminan arrastrando a todo un sector de ciudadanos a los que después les toca mirar decepcionados, tanta concesión disfrazada de “diálogo” que al final solo le sirve a la derecha empobrecedora", escribió.

    En diálogo con radio Agricultura, Vodanovic reprochó los emplazamientos desde la militancia frenteamplista y descartó que la carta conjunta contravenga los principios del partido.

    “El Frente Amplio tiene más de 30 mil militantes, si no me equivoco. Entonces no me puedo hacer cargo de lo que dice cada uno. Lo que sí yo podría decir es que esta es una columna que en ningún caso contraviene ninguno de los principios del Frente Amplio”, retrucó.

    Y luego agregó: “Ningún principio del Frente Amplio sostiene que uno no pueda generar agendas para ir a 30 años y entender, cualquier persona que se dedique a la política, que eso requiere de acuerdos para ser viable”.

    El alcalde de Maipú además apuntó que “si queremos escribir novelas o papers académicos, escribámoslos entre nuestros amigos. Si queremos que las cosas se materialicen en Chile, tenemos que necesariamente construir una mayoría, y eso requiere seguramente sentarse a conversar con quienes piensen distinto”.

    “Yo creo que la gran mayoría, por no decir todos los liderazgos del partido con los que yo he hablado, han suscrito y han apoyado el espíritu de la carta”, zanjó.

    Más sobre:Tomás VodanovicFrente AmplioFAJaime BellolioCartaAcuerdos

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