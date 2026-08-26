PIB de EE.UU. creció 1,5% en el segundo trimestre

La economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 1,5% en el segundo trimestre de 2026, sin cambios respecto de la estimación anticipada publicada en julio, informó este miércoles la Oficina de Análisis Económico (BEA, por su sigla en inglés) en su segunda estimación del período.

La cifra implica una desaceleración frente al 2,1% del primer trimestre.

Aunque el resultado agregado se mantuvo, la revisión sí modificó el detalle. Según la BEA, un ajuste al alza del gasto de los consumidores fue compensado en parte por una revisión también al alza de las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB.

Dentro de los servicios, la corrección estuvo liderada por salud, mientras que en bienes hubo ajustes a la baja en artículos recreacionales, vehículos y productos energéticos.

La revisión de las importaciones respondió a nuevos datos del Censo y a ajustes territoriales, dijo la repartición.

El crecimiento del segundo trimestre reflejó aumentos en el gasto de los consumidores, las exportaciones y la inversión, parcialmente compensados por una caída del gasto de gobierno. Las importaciones aumentaron.

“Comparado con el primer trimestre, la desaceleración del PIB real en el segundo trimestre reflejó una caída del gasto de gobierno y desaceleraciones en inversión y exportaciones, que fueron parcialmente compensadas por una aceleración del gasto de los consumidores”, señaló la BEA en el comunicado.

Para Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones de XTB, las cifras confirman que la actividad económica continúa expandiéndose.

“Dentro de sus componentes, además, el consumo privado siguió mostrando fortaleza, reforzando la percepción de que la demanda interna estadounidense permanece resiliente”, sostuvo el experto.

Inflación

La misma repartición informó que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) excluyendo alimentos y energía, la medida de inflación que sigue de cerca la Reserva Federal, subió 3,3% en los doce meses terminados en julio, el mismo registro informado para junio.

El índice PCE total también repitió su lectura previa y anotó un alza de 3,7% a doce meses. En la comparación mensual, ambas mediciones subieron 0,2% respecto de junio.

Inflación en EE.UU. Richard B. Levine

El informe mostró un contraste entre ingresos y consumo. El ingreso personal aumentó US$ 115.100 millones en julio, un alza de 0,4% a tasa mensual, y el ingreso personal disponible creció US$ 125.900 millones, equivalente a 0,5%. Descontada la inflación, el ingreso disponible real avanzó 0,4%.

El gasto en consumo personal, en cambio, aumentó apenas US$ 36.300 millones, un 0,2% nominal. Medido en términos reales, el gasto de los hogares creció menos de 0,1% en el mes, es decir, prácticamente se estancó.