Alcalde Iglesias cuestiona pacto que proponen Vodanovic y Bellolio: “El acuerdo por el acuerdo no es suficiente”

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, explicó las inquietudes que manifestó junto a su par de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respecto al llamado que hicieron los jefes comunales de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), y de Providencia, Jaime Bellolio (UDI) para construir acuerdos.

En diálogo con radio Duna, Iglesias abordó la postura que plasmó con Sichel en una carta en El Mercurio, texto en respuesta a una columna que compartieron Vodanovic y Bellolio el domingo en ese mismo medio, donde llamaron a consolidar acuerdos en siete áreas prioritarias para los próximos 30 años, con el fin de superar la confrontación política y elaborar una mirada que trascienda los gobiernos de turno.

En ese marco, Iglesias señaló que, si bien valora la intención de los alcaldes y suscribe lo impulsado, junto a Sichel consideran que esto “es insuficiente, o creo que es una mirada incompleta de los problemas que tenemos hoy día en Chile para resolver ”.

En ese sentido, explicó que busca “‘bajar la pelota al piso’ de la carta inicial, porque acuerdos en Chile fracasados tenemos por montón, y el acuerdo por el acuerdo, en el fondo, no es suficiente muchas veces”, sostuvo.

En ese sentido, dijo creer que la “frustración” que sentiría la ciudadanía con la política “va por los resultados”.

“Una democracia que muestre resultados, que es lo que queríamos plantear hoy día con Sebastián, de decir son importante los acuerdos, pero que esos acuerdos se transformen en algo, que se materialicen en un cambio en la vida de las personas ”.

En la misma línea, planteó que, a su parecer, “a las personas les importa poco que el político A o el político Z se abracen con un acuerdo y se den un apretón de manos mientras eso no les cambie la vida de su día a día”.

“Entonces, creo que hay que tener cuidado con beatificar el acuerdo o caer en una acuerditis que puede terminar siendo también un problema para la política que no se valida si no tiene cambios concretos”, indicó.

Con ello, señaló que “la democracia de los acuerdos ha sido importante, fue clave para Chile en un periodo político distinto, que fue la transición (...) pero necesitamos resultados, y de hecho los resultados muchas veces se logran sin acuerdos”.

“ No siempre los acuerdos son la vía para para lograr cambios en la vida de las personas y creo que las personas lo que necesitan hoy día, lo que quieren ver es que la democracia resulta, que funciona, que tiene alguna implicancia en su vida, y no una discusión etérea, o un acuerdo en blanco que puede resultar en nada”.

Iglesias señaló que en Chile hay “experiencia por un montón de acuerdos que han fracasado”. En ese sentido, instó a mirar “la democracia de los resultados como un camino a seguir hoy día en el país”.