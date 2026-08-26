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    “Un animal competitivo”: los elogios en España para el Betis de Manuel Pellegrini tras el triunfo ante Valencia

    La prensa deportiva hispana elogió la actuación del equipo del Ingeniero. Se ubican en el liderato del torneo, a la espera de que jueguen sus partidos Real Madrid y Barcelona.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    En Betis sonríen. Este martes consiguieron un buen triunfo de visita ante Valencia, en un duelo pendiente de la fecha 1 de LaLiga. Con este resultado, el equipo de Manuel Pellegrini es líder momentáneo del torneo junto con Sevilla, a la espera de que Barcelona y Real Madrid jueguen sus compromisos pendientes.

    Valencia hizo méritos, por momentos manejó el balón y generó ocasiones de gol, pero el equipo del Ingeniero se las arregló para ser letal en Mestalla.

    La prensa deportiva de la ciudad de Sevilla destacó el resultado. El medio El Desmarque tituló: “Un animal competitivo llamado Betis”. Al interior de su crónica del partido, escribieron: “Tres puntazos para el conjunto que dirige Manuel Pellegrini, que concluye esta segunda semana de campeonato igualado a puntos con el líder de la competición”.

    Foto: Betis en X.

    En tanto, El Diario de Sevilla puntualizó en el esquema que utilizó el Ingeniero y que en la defensa cambió a todos los nombres respecto del duelo anterior: “Pellegrini apostó de inicio por colocar una defensa nueva con respecto al partido de la Real Sociedad dentro de un esquema también novedoso, un 4-3-3, con Fornals y Deossa como interiores y Facundo Bernal por delante de la zaga”.

    “Fuimos justos ganadores”

    En la conferencia de prensa posterior al partido, Pellegrini consideró justo el resultado: “La verdad que estos tres puntos son muy importantes ante un rival difícil, además jugando de visita. Creo que fue un partido muy disputado por los dos equipos, muy cerrado con pocas ocasiones, pero creo que al final fuimos justos ganadores”.

    Además, se refirió al armado del plantel. En Sevilla se informa de que hay futbolistas que podrían abandonar el club antes de que cierre el libro de pases en Europa: “Este es un plantel bastante parecido a lo que teníamos antes. Pero insisto que faltan un par de retoques. Todavía debemos jugar en la Champions League y muchos partidos a mitad de semana, pero el plantel va por el camino correcto. Independiente de los nombres, el funcionamiento y el compromiso de cada uno de ellos es innegable durante los 90 minutos”.

    “La posible salida de Pablo García es solamente especulación. Mientras, igual que Deossa, son jugadores del plantel y los voy a ocupar. Cada futbolista que sale debilita al plantel. Nos falta todavía una semana para intentar cerrar una plantilla que nos permita estar tanto en Champions como en LaLiga, intentando buscar nuevamente una clasificación europea. Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posible”, cerró.

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