Homicidio frustrado Conchalí: hombre de 61 años fue baleado en las afueras de su domicilio

Un homicidio frustrado se registro durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Conchalí, luego de que individuos dispararan a un hombre de 61 años.

Los hechos se habrían registrado cuando el hombre se encontraba al interior del domicilio, momento en que escucha fuertes gritos.

De acuerdo a lo que detalló el subcomisario Sebastián Duck de la Brigada de Homicidios Centro Norte, “Al salir, se percata la presencia de tres sujetos, quienes lo invitan a acercarse. En ese preciso momento que uno de ellos extrae un arma de fuego, con la cual efectúan al menos seis impactos, impactando uno de ellos en el abdomen de la víctima, para luego estas personas darse a la fuga en dirección desconocida”.

Respecto a las razones del hecho, el funcionario policial expresó que “La víctima reside hace un par de años en ese inmueble junto a su pareja, y por misma declaración de él, habría usurpado el inmueble, y ese sería el móvil, por cuanto estas tres personas habrían intentado apropiarse del lugar para utilizarlo como punto venta de droga”.

De acuerdo a la información preliminar, dos de los agresores serían menores de edad.