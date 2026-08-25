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    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    La recién anunciada Stage Tour Pro Guitar Collection revive diseños icónicos como la Explorer, Les Paul y SG con tecnología de última generación para el título musical que toma la posta del legado de Guitar Hero y Rock Band. Será lanzado a finales de 2026.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    El género de los simuladores musicales se prepara para un regreso triunfal a los escenarios. CRKD, fabricante de hardware especializado, anunció de forma oficial la Stage Tour Pro Guitar Collection. Se trata de una nueva línea de controles premium desarrollada a través de una alianza con la histórica marca de instrumentos Gibson. La colección busca conectar la nostalgia de la era dorada de los videojuegos musicales con tecnología contemporánea y piezas de alto rendimiento.

    El anuncio llega como antesala del lanzamiento de Stage Tour. Este nuevo título musical debutará a nivel mundial el próximo 10 de diciembre de 2026 para consolas de actual generación, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC vía Steam y Epic Games Store.

    Ante el inminente estreno de Stage Tour, la empresa detalló tres controles distintos que integran botones mecánicos en los trastes, barras de rasgueo con tecnología de efecto Hall y un diseño ergonómico actualizado donde los botones de navegación del sistema se ubican por encima del área de rasgueo para un acceso inmediato.

    El regreso de un ícono con la 8K Gibson Explorer Edición 20 Aniversario

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    Para muchos jugadores, la silueta de la Explorer es sinónimo de las primeras horas frente al televisor tocando acordes de plástico. A dos décadas del modelo original que definió a toda una generación, CRKD lanza una versión que respeta los colores clásicos y el emblemático diseño de cuello fijo.

    El interior del hardware representa un salto generacional contundente. La guitarra incorpora un nuevo chipset de alta velocidad 8K que permite una tasa de sondeo de hasta 8000 Hz en formato alámbrico e inalámbrico. Al combinar esto con los nuevos switches mecánicos y la precisión del efecto Hall en el rasgueo, la 8K Explorer se posiciona como el control más rápido diseñado por la marca.

    Su lanzamiento está programado para enero de 2027 en una edición multiplataforma por 129.99 dólares.

    Elegancia y precisión en la Gibson Les Paul Oxblood Edition

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    La colección también integra una versión inspirada en el reconocido acabado Oxblood de la Gibson Les Paul. Este modelo está construido desde cero para optimizar la velocidad y la sensibilidad del usuario durante las presentaciones virtuales.

    Además de los componentes mecánicos, cuenta con iluminación LED dinámica integrada directamente en el mástil y un sensor de inclinación para activar el poder especial dentro del juego, el cual también se puede accionar mediante un botón CTRL dedicado.

    La Les Paul Oxblood Edition estará disponible en diciembre de 2026 para PC y Xbox Series X|S, con precios que van desde los 119.99 hasta los 129.99 dólares según la plataforma.

    Un prototipo hecho realidad con la Gibson SG Midnight Blue Edition

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    El tercer modelo de la línea rescata un fragmento perdido de la historia del hardware de videojuegos. La Gibson SG Midnight Blue Edition toma como base un concepto inédito de la era de PlayStation 2 que nunca llegó a la etapa de producción masiva. Casi veinte años después, esa idea finalmente sale al mercado.

    Esta guitarra presenta el clásico cuerpo con doble corte de la SG recubierto por un profundo color azul nocturno. Mantiene las mismas características técnicas premium de la edición Les Paul, incluyendo la iluminación LED en el mástil y la conectividad de alto rendimiento.

    Se comercializará en ediciones para consolas PlayStation y PC por 129.99 dólares, con envíos pautados para diciembre de 2026.

    Lanzamiento y disponibilidad de Stage Tour

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    Jack Guinchard, cocreador de CRKD, destacó el valor de este lanzamiento para la comunidad. “Esta colección representa todo lo que hemos aprendido sobre la construcción de controles de guitarra para los jugadores de hoy. La Explorer del 20 Aniversario es especialmente significativa para nosotros. Es un ícono que ayudó a definir toda una era de los juegos de ritmo”, señaló.

    Stage Tour saldrá a la venta en varios bundles disponibles para preordenar en el sitio oficial del videojuego. Los precios promocionales van desde los US$129.99, que incluye el juego junto a la guitarra inalámbrica Kramer, hasta los US$349.99 que suma un micrófono y una batería con platos.

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

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