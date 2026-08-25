Senapred declara alerta amarilla regional en el Maule por riesgo de crecidas y desbordes de ríos y esteros

Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla por crecida en toda la Región del Maule, debido a la posibilidad de un incremento de los caudales en distintos cursos de agua de la zona.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, a partir de antecedentes proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA), que consideró tanto el estado actual del embalse Colbún como las condiciones meteorológicas proyectadas para la región.

Según la información, se prevé la necesidad de realizar vertimientos controlados mediante la apertura de las compuertas del embalse, lo que podría generar aumentos de caudal en la cuenca del río Maule.

Lo anterior podría provocar crecidas y eventuales desbordes de ríos y esteros, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de los cursos de agua y las condiciones en las zonas potencialmente afectadas.

Aumento del caudal en la precordillera

A este antecedente se suma el comportamiento registrado por la estación hidrométrica Río Palos en junta con Colorado, ubicada en la zona precordillerana de las comunas de Molina y Curicó.

De acuerdo con el organismo, esta estación ha registrado un incremento en el caudal, alcanzando valores correspondientes al umbral amarillo. Dicha condición representa un aumento del riesgo para las personas que se encuentren próximas al curso de agua.

La evolución de este punto de monitoreo forma parte de los antecedentes considerados para la declaración de la alerta regional.