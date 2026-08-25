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    Detienen a sujeto acusado de matar de hasta 50 puñaladas a hombre en silla de ruedas en Recoleta

    La víctima, de 38 años, fue atacada con un cuchillo durante la madrugada en medio de una aparente riña. La PDI ubicó al sospechoso durante la tarde y este miércoles pasará a control de detención.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial. Créditos: PDI

    Un hombre de 36 años fue detenido durante la tarde de este martes, sindicado como el presunto autor del homicidio de un hombre en silla de ruedas, ocurrido durante la madrugada en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo con los antecedentes policiales, la víctima, de 38 años, recibió entre 40 y 50 puñaladas en medio de una aparente riña con un vecino del sector, en la intersección de calle O’Higgins con avenida Dorsal. Debido a la gravedad de sus heridas, falleció en el lugar.

    La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la coordinación de la Fiscalía ECOH, que realizó diversas diligencias para ubicar al sospechoso, quien ya había sido identificado.

    El comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, informó que “en horas de la tarde se materializó la detención de un sujeto chileno, de 36 años, autor del delito de homicidio con arma cortante, ocurrido en Recoleta”.

    “El hecho ocurre en circunstancias que la víctima transitaba a bordo de su silla de ruedas, momento en el cual llega el imputado con un cuchillo y le efectúa múltiples heridas cortantes”, agregó Navarro.

    Entre las diligencias realizadas por la PDI estuvo el empadronamiento de testigos, además de otras acciones investigativas que permitieron establecer el paradero del sospechoso y concretar su detención.

    El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público este miércoles, jornada en que pasará a control de detención para su posterior formalización.

    Más sobre:PolicialRecoletaSilla de ruedasPDIECOHNacional

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