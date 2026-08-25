Correos de Chile confirma a Ignacio Liberman como gerente general

Correos de Chile informó que en sesión realizada este martes su directorio acordó designar a Ignacio Liberman como gerente general titular de la empresa estatal, cargo que venía ejerciendo de manera interina desde abril de 2025.

En comunicado la empresa estatal dijo que Liberman cuenta con una extensa trayectoria dentro de la compañía. “Durante varios años lideró el equipo legal de CorreosChile, participando activamente en materias estratégicas y en distintos procesos relevantes para la organización. A su formación como abogado sumó posteriormente la de psicólogo, incorporando una mirada complementaria sobre la gestión de personas, la construcción de equipos y el liderazgo organizacional”.

Añadió que “durante el último año ha ejercido la gerencia general de la empresa en un período marcado por una crisis con relevantes desafíos financieros, operacionales y organizacionales. En ese contexto, encabezó, junto al equipo ejecutivo, un proceso orientado a estabilizar la compañía, fortalecer su gestión y generar las condiciones necesarias para avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo”.

El presidente del directorio, Miguel Luis Samaniego, destacó que la decisión responde tanto a la experiencia y conocimiento que Liberman posee de la organización como a las capacidades de liderazgo demostradas durante este período.

“CorreosChile enfrenta una etapa que requiere transformaciones profundas para asegurar su sostenibilidad y proyectar su futuro. El directorio considera que Ignacio reúne la experiencia, el conocimiento de la empresa y las capacidades de liderazgo necesarias para conducir este proceso y movilizar a la organización en torno a los desafíos que tenemos por delante”, afirmó.

Por su parte, Ignacio Liberman señaló que recibe la designación “con mucha responsabilidad y con la convicción de que CorreosChile cuenta con un equipo humano capaz de abordar las transformaciones que necesitamos. Durante el último año enfrentamos una etapa especialmente exigente, cuyo objetivo principal fue recuperar capacidad de gestión y enfrentar la urgencia. Ahora comienza un desafío distinto: construir sostenibilidad en régimen y proyectar a CorreosChile hacia el futuro”.

El comunicado agrega que con esta designación, el directorio busca dar continuidad al proceso de transformación de la empresa.