SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte Suprema condena al Fisco a pagar $100 millones a víctima de detención ilegal y torturas durante la dictadura

    José Arturo Guerrero Lara permaneció 592 días privado de libertad tras ser aprehendido en noviembre de 1973 y trasladado a la Comisaría de San Vicente de Tagua Tagua.

    Por 
    Roberto Martínez
    Fachada Palacio de Tribunales, Corte Suprema. Andres Perez

    La Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización de $100 millones por concepto de daño moral a José Arturo Guerrero Lara, quien fue detenido ilegalmente y sometido a torturas por agentes del Estado en noviembre de 1973, durante la dictadura.

    En un fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió un recurso de casación presentado por la parte demandante y dictó una sentencia de reemplazo que rechazó la excepción de cosa juzgada planteada por el Fisco, argumento jurídico que permite sostener que el tribunal no debería volver a conocer y resolver un asunto que ya fue decidido anteriormente mediante una sentencia firme.

    Los ministros que integraron la sala establecieron que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago había incurrido en un error de derecho al confirmar el fallo de primera instancia que había acogido dicha excepción.

    592 días privado de libertad

    De acuerdo con los antecedentes establecidos durante el proceso, Guerrero Lara fue detenido el 7 de noviembre de 1973. Tras su arresto fue trasladado a la Comisaría de San Vicente de Tagua Tagua, donde fue sometido a torturas.

    Posteriormente pasó por la Fiscalía Militar de Rancagua y permaneció recluido en las cárceles de Rancagua y Peumo. En total, su privación de libertad se extendió durante 592 días.

    Para la Corte Suprema, los hechos que dieron origen a la demanda corresponden a conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.

    El máximo tribunal sostuvo que aplicar de manera irrestricta la excepción de cosa juzgada habría privado a la víctima de su derecho a obtener una reparación integral por los daños derivados de esos hechos.

    En el fallo, la Segunda Sala sostuvo que las obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de derechos humanos “deben prevalecer cuando las normas internas impiden garantizar una reparación efectiva a las víctimas de graves vulneraciones”.

    La Suprema recordó además una serie de fallos anteriores en los que ha sostenido que las instituciones del derecho interno no pueden utilizarse para impedir el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile en materia de reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

    El máximo tribunal señaló que esto no implica desconocer la validez de decisiones judiciales anteriores que hayan declarado prescritas acciones indemnizatorias contra el Estado. Sin embargo, sostuvo que los efectos de la cosa juzgada derivados de esas resoluciones deben ceder frente al derecho de las víctimas a obtener una reparación integral.

    Referencia al caso ante la Corte Interamericana

    Otro de los antecedentes considerados por la Corte Suprema fue el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Chile”, tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    En ese proceso, relacionado con la aplicación de la prescripción por tribunales chilenos a demandas de indemnización derivadas de violaciones a los derechos humanos, el Estado de Chile reconoció su responsabilidad internacional.

    Según la sentencia, ese reconocimiento constituiría un antecedente relevante para sostener que resulta contradictorio que el Estado invoque en tribunales nacionales la prescripción o la cosa juzgada para mantener los efectos de una interpretación jurídica cuya incompatibilidad con sus obligaciones internacionales ya había reconocido.

    La Corte Suprema también sostuvo que, dada la naturaleza de los hechos, la acción civil indemnizatoria presentada por Guerrero Lara no se encuentra prescrita.

    Fisco deberá pagar $100 millones

    Con estos argumentos, el máximo tribunal revocó la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2023 por el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, que había acogido la excepción de cosa juzgada planteada por el Fisco.

    En su sentencia de reemplazo, la Corte Suprema rechazó esa excepción y las restantes defensas formuladas por el Estado, y acogió la demanda de indemnización de perjuicios presentada por Guerrero Lara.

    De esta manera, el Fisco fue condenado a pagar $100.000.000 por concepto de daño moral, monto que deberá ser reajustado y que devengará los intereses establecidos en el fallo.

    Más sobre:Corte SupremaFiscoDictaduraTorturaDetención ilegalSan Vicente de Tagua TaguaJosé Arturo Guerrero LaraIndemnizaciónJudicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    Cómo mantener la autonomía, la funcionalidad y el bienestar a lo largo de los años

    El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

    Lo más leído

    1.
    Dorothy Pérez señala que Contraloría se encuentra investigando a Codelco: “Estamos auditando hoy día en dos líneas”

    Dorothy Pérez señala que Contraloría se encuentra investigando a Codelco: “Estamos auditando hoy día en dos líneas”

    2.
    Destructor Almirante Brown de la Armada argentina permanecerá en Valparaíso en viaje al ejercicio UNITAS LXVII en Perú

    Destructor Almirante Brown de la Armada argentina permanecerá en Valparaíso en viaje al ejercicio UNITAS LXVII en Perú

    3.
    Juan Eduardo Urrutia, líder de la masonería en Chile: “Cuando el diálogo va quedando de lado, se generan inestabilidades”

    Juan Eduardo Urrutia, líder de la masonería en Chile: “Cuando el diálogo va quedando de lado, se generan inestabilidades”

    4.
    Bob Borowicz, el empresario que asoma como inversionista clave en empresa que abastecía a dispensarios de marihuana

    Bob Borowicz, el empresario que asoma como inversionista clave en empresa que abastecía a dispensarios de marihuana

    5.
    Suprema confirma rechazo a amparo de Karen Rojo por negativa a fijar audiencia para que acceda a libertad vigilada

    Suprema confirma rechazo a amparo de Karen Rojo por negativa a fijar audiencia para que acceda a libertad vigilada

    6.
    Cómo funcionará el nuevo examen que el Minsal probará en 28 comunas para detectar el cáncer a tiempo

    Cómo funcionará el nuevo examen que el Minsal probará en 28 comunas para detectar el cáncer a tiempo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez
    Chile

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios

    Presidente Kast encabezará nuevo consejo de gabinete este viernes en Cerro Castillo

    Ventas de Molymet aumentaron 32% debido a mejor precio del molibdeno y utilidades alcanzan US$ 66 millones
    Negocios

    Ventas de Molymet aumentaron 32% debido a mejor precio del molibdeno y utilidades alcanzan US$ 66 millones

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu
    El Deportivo

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu

    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?
    Mundo

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón