Tras fuertes lluvias nivel de agua en embalses aumentó 27% este año y cuatro estructuras se encuentran llenas

Las lluvias han causado grandes estragos en el país, sobre todo en el norte, y en particular en Tocopilla en la Región de Antofagasta. Zonas como estas experimentaron fuertes precipitaciones, que provocaron quebradas y aluviones. Los hechos causaron que el gobierno decretara estado de catástrofe en dicho sector.

Las precipitaciones del norte se han reflejado además en el agua contenida en los embalses del país, datos que son recogidos en buena parte por la Dirección General de Aguas (DGA), que reúne información de 25 infraestructuras hídricas en nueve regiones. Este reporte, actualizado este lunes 24 de agosto, contabiliza en el norte once embalses, de los cuales todos se encuentran en niveles provechosos y favorables de agua.

En la Región de Antofagasta el embalse Conchi está en un nivel de llenado de 89%, alcanzando 19 millones de metros cúbicos, de una capacidad total de 22 millones. En comparación con el año pasado, y teniendo a la vista el informe al 25 de agosto del 2025, el nivel de esta estructura contaba con un relleno de 21 millones de metros cúbicos, reportando un 97% de su capacidad.

En tanto, en la Región de Atacama la DGA monitorea dos embalses: Lautaro y Santa Juana. El primero está en un 44% de su capacidad con 10 millones de metros cúbicos, de un total de 23 millones. El año pasado, por estas fechas, esta infraestructura se encontraba en un nivel de llenado de 21%. Su capacidad, eso sí, era mayor, por 26 millones de metros cúbicos.

Los ocho embalses restantes del norte están en la Región de Coquimbo, siendo el mayor La Paloma, con una capacidad de 750 millones de metros cúbicos. Este depósito es el quinto más grande del reporte de la DGA. Hasta el lunes, la infraestructura anotó un nivel de llenado de 41% por 305 millones de metros cúbicos, lo que demuestra un importante crecimiento respecto del año pasado, cuando en estas fechas alcanzaba un nivel de 9% con 71 millones de metros cúbicos.

Destaca además que cuatro embalses, Recoleta, Cogotí, Culimo y Corrales, de la misma región nortina, están al 100% de su capacidad, siendo los únicos a nivel nacional que se encuentran en ese nivel. Otra infraestructura muy cercana a su potencia total de embalsada es El Bato, que está en un 99% con 25 millones de metros cúbicos, de un total de 26 millones.

Embalsado nacional

Hasta el lunes, el agua embalsada alcanzó en el país un total 6.654 millones de metros cúbicos, creciendo 27% respecto del año pasado, cuando se registraban 5.244 millones.

De los 25 embalses que examina la DGA, solo uno se encuentra por debajo del 20% de su nivel de capacidad, que es Peñuelas, ubicada en la Región de Valparaíso, con 17%. Está en 17 millones de metros cúbicos de un volumen total de 95 millones.

El promedio histórico nacional, respecto del nivel de llenado en embalses, es de 6.323 millones de metros cúbicos hasta la fecha. Con el agua embalsada en lo que va de este año, el crecimiento frente a ese promedio es de 5%.

De los cinco embalses principales que muestra el monitoreo, Lago Laja, Colbún, Laguna Maule, Ralco y La Paloma, tres están mejor que el año pasado, que es el caso de Colbún, Ralco y La Paloma. Al lunes, Colbún, utilizado para generación de energía, está en un 93% de su capacidad con 1.432 millones de metros cúbicos, cuando el año pasado reportaba 810 millones de metros cúbicos.

El Lago Laja, con uso para generación eléctrica y riego, y que es el más grande a nivel nacional, está en un 22% de su capacidad con 1.232 millones de metros cúbicos. El año pasado, eso sí, estaba en 26% por estas fechas.

El embalse del Yeso, de la Región Metropolitana, está en un 66% con agua acumulada por 145 millones de metros cúbicos contenidos, de un total de 220 millones. Hasta agosto del año pasado se encontraba en 84% de su capacidad.

El ex Presidente de Chile, Eduardo Frei, abordó -en su presentación en el seminario Energía 2030 del miércoles pasado- la situación de los embalses a nivel nacional, señalando la necesidad de contar con una mayor cantidad de infraestructura de este tipo para contener el agua tras lluvias prominentes. Lo que ha generado en el pasado cuestionamientos por temas medioambientales e impactos en comunidades, entre otros puntos.

“Aquí les dio la manía de que no se podían hacer tranques en el norte. Y ahora ha llovido y llovido y toda esa agua ahora está en el mar. El famoso tranque de Petorca, La Ligua y todos los del norte, y de Coquimbo están colapsados y ya están llenos para 2, 3, 4 o 5 años. No podemos seguir botando el agua, tenemos que volver a hacer embalses”, analizó.