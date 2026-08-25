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    PriceSmart proyecta invertir US$100 millones en llegada a Chile y confía en su propuesta de compras por membresía

    La firma contempla en su primera fase la apertura de tres tiendas y la instalación formal de sus oficinas. Además, no tienen dudas de operar bajo el sistema de membresía y apela a que en Chile ya existen programas similares.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    DAVID VARGAS

    PriceSmart habló de su plan de llegada en Chile, que tiene a Mallplaza Los Dominicos como local para abrir su primer club de compras por membresía en Chile. Se espera que esta apertura sea en el primer semestre del 2027.

    En la conferencia de resultados de julio pasado, la cadena estadounidense habló de su primera fase en Chile. El CEO de PriceSmart, David Price, comentó que esperan invertir US$100 millones para sus tres locales que buscan inaugurar en Chile y sus oficinas.

    Uno de sus locales es el que estará ubicado en MallPlaza y los otros dos, según explicó la firma, están casi listos para definir su ubicación. “Hemos suscrito contratos de promesa de compraventa para adquirir los terrenos de dos posibles ubicaciones adicionales para clubes en Chile”, dijo Price. En su momento se habló de la comuna de Colina (Chicureo) y Peñalolén.

    “Hemos comenzado a formar un equipo sólido en Chile, que incluye a un gerente general de país con amplia experiencia (Juan Pablo Valdés) y un equipo de compras local que nos entusiasma mucho. Hasta la fecha, contamos con aproximadamente 20 empleados que operan desde un espacio de oficinas alquilado, mientras planificamos una oficina central más grande y permanente”, comentó Price.

    Sobre la oferta de productos, Price comentó que buscan ofrecer tanto sus productos desde Estados Unidos como locales e importados de otros lados.

    “También vemos una oportunidad para aumentar significativamente las exportaciones desde Chile. Ya importamos una variedad de productos de Chile a nuestros mercados actuales, y creemos que podemos hacer crecer aún más ese negocio”, comentó.

    El CEO de la firma también fue consultado sobre las expectativas de la firma en su próxima operación en Chile y específicamente frente a lo que fue su apertura en la ciudad de Barranquilla (Colombia) por 2011.

    Ante este contexto, el alto ejecutivo espera que lograr la rentabilidad no les cueste lo mismo que lo que fue su experiencia en el país cafetero. En su apertura, Price recordó que hubo una depreciación del peso colombiano en aquella época, que afectó a sus operaciones y su proceso de tener un negocio saludable.

    “Estamos fortaleciendo nuestro equipo local y realmente tomándonos el tiempo para asegurarnos de contar con el equipo adecuado a nivel local desde el punto de vista de la gestión, los compradores adecuados. Sabemos que eso es fundamental”, dijo Price, quien calificó como “fundamental” prepararse antes de comenzar a operar.

    Respecto a funcionar bajo el sistema de membresía, que permite comprar a solo quienes la tengan, Price no mostró preocupación por un sistema que no existe a la fecha en Chile.

    El alto ejecutivo comentó que en Chile ya existe una aproximación con los programas de Uber, Jumbo y Rappi. “A la gente no le resulta extraño pagar una cuota de membresía por un servicio de suscripción”, comentó.

    “Nos gusta pensar que con nuestra cuota (de membresía) se ahorra y el miembro gana gracias al valor que obtiene en sus compras (...) No me preocupa cómo se reciba la idea de pagar una membresía porque es algo que sin duda ya está ocurriendo en el mercado”, agregó.

    De esta forma, la firma espera comenzar a vender sus membresías antes de los tres meses de su inauguración, como lo hacen habitualmente o “un poco antes”, ya que se trata de una experiencia nueva en Chile.

    Más sobre:NegociosComercioPriceSmartChile

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