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    Francia y Arabia Saudita fortalecen asociación económica tras millonario anuncio de inversión de Riad en tres parques temáticos cerca de París

    Luego de una visita del príncipe heredero Mohammed bin Salman Al Saud, Emmanuel Macron anunció una gran inversión para construir tres parques temáticos en el país europeo, en un proyecto “sin precedentes desde Disneyland París”. “Conocen mi interés por el manga”, dijo el presidente francés al detallar la inversión de 6.000 millones de euros que incluye una atracción de Dragon Ball.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Proyección de un parque de Dragon Ball que se construirá en Qiddiya City, Arabia Saudita.

    La asociación económica entre Riad y París continúa estrechándose, ello luego que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara la inversión de 6.000 millones de euros, por parte de la monarquía saudita, para financiar tres parques temáticos en las cercanías de París. Ya confirmado, uno de estos será de Dragon Ball, y ocupará el lugar de un parque abandonado.

    Desde la presidencia francesa se informó que el acuerdo para este proyecto “colosal” se firmó durante la visita de dos días a Francia del gobernante de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman Al Saud. La inversión contempla la construcción de tres parques temáticos cerca de Cergy-Pontoise, a unos 30 kilómetros al noroeste de París.

    El proyecto “nació de una conversación entre el Presidente de la República y el Príncipe Heredero en diciembre de 2024” en Riad, cuando descubrieron su “pasión compartida” por el manga “y en particular por Dragon Ball Z”, según declaró a la AFP un asesor de Emmanuel Macron.

    “Ustedes conocen mi interés por los mangas. Saben también mi determinación por atraer a Francia las inversiones que crean empleos y hacen posibles los proyectos más ambiciosos”, sostuvo Macron.

    Ya se había filtrado hace un mes que habría capitales sauditas en la reconstrucción de un antiguo parque de atracciones, pero la confirmación va más lejos. Macron y el príncipe saudita ya formaron este lunes el acuerdo por el mega acuerdo, que incluye tres parques y se traduciría en 22 mil empleos para la región. El proyecto estará a cargo de la empresa de inversiones Qiddiya, filial del fondo soberano de Arabia Saudita.

    El proyecto incluye el desarrollo de tres parques temáticos, junto con servicios de alojamiento y restaurantes, así como la construcción de viviendas, especialmente para jóvenes profesionales y estudiantes. “Un anuncio extraordinario… sin precedentes desde Disneyland París”, declaró Macron en X, refiriéndose al megaparque abierto en 1992.

    El proyecto, tal como se ha dado a conocer al público, contempla la remodelación del antiguo emplazamiento de Mirapolis, otro parque de atracciones cerrado desde 1991. Se prevé que la construcción libere 50 mil metros cuadrados de zonas verdes dedicadas a la biodiversidad. Sus promotores afirman que pretenden convertirlo en un proyecto “ejemplar” desde el punto de vista medioambiental y un motor de desarrollo tanto para la región como para el destino turístico francés.

    Estatua gigante de Gargantúa en Mirapolis, parque de atracciones en las afueras de París.

    Mirapolis, uno de los primeros parques temáticos de Francia basados ​​en leyendas y cuentos franceses, abrió sus puertas en 1987. En su primer año, atrajo tan solo 800 mil visitantes, frente a los más de 2 millones previstos. Ante la competencia de la inauguración del Parque Astérix, cerró definitivamente en 1991, tras apenas cuatro años de funcionamiento. El parque era conocido por su estatua gigante de Gargantúa, el personaje literario de François Rabelais.

    Desde L’Echo Touristique especulan respecto a cómo observan los parques competidores la llegada de este súper complejo. “Esta noticia sin duda llamará la atención de los principales actores franceses y europeos del sector. Durante el verano, el presidente de Puy du Fou, Nicolas De Villiers, expresó repetidamente sus críticas al proyecto. El Parque Astérix, situado a unos 50 kilómetros del futuro complejo, también podría ver surgir a un nuevo competidor con vastos recursos que intentará atraer a su propia clientela”, indica el medio especializado.

    El nuevo parque podría incluso hacerle sombra a Disneyland París, agrega. El complejo de Marne-la-Vallée, líder indiscutible del sector en Europa desde su inauguración, ha invertido, en comparación, 2.000 millones de euros en la transformación y ampliación de su segundo parque, rebautizado como Disney Adventure World.

    Show de luces en Disneyland París.

    La oficina del presidente ya confirmó que se prevé que uno de los parques esté dedicado a Dragon Ball. Aún no se han revelado las temáticas de los otros dos. Los parques se construirán y abrirán por etapas, y se espera que la construcción dure varios años, según indicó el Palacio del Elíseo, sin precisar una fecha de inauguración.

    Al ser consultada sobre la decisión de confiar un proyecto de esta envergadura a Arabia Saudita, pese a las críticas por su historial en materia de derechos humanos, el gobierno francés declaró: “En ningún momento, al atraer un proyecto, pretendemos dar lecciones a los demás”.

    El presidente francés Emmanuel Macron llega a Al Ula, Arabia Saudita, el 4 de diciembre de 2024. Saudi Press Agency

    Estos últimos años, la relación económica ente Francia y Arabia Saudita se ha ido estrechando, con rubros como la Inteligencia Artificial desarrollándose. La inversión francesa en el país de Medio Oriente se está expandiendo más allá de los sectores tradicionales, como la energía y la manufactura, hacia áreas como la IA, la infraestructura digital, la cultura y la minería, según un informe sobre las relaciones de inversión entre ambos países.

    El informe publicado el lunes, que coincidió con la presidencia del ministro de Inversiones saudita, Fahad Al-Saif, en la mesa redonda de inversión franco-saudita celebrada en París, reveló que Francia fue la cuarta mayor fuente de inversión extranjera directa acumulada en Arabia Saudita en 2024.

    La inversión francesa alcanzó aproximadamente 16.300 millones de euros, distribuidos en 18 sectores y 651 licencias de inversión. Entre las principales empresas francesas que operan en Arabia Saudita figuran TotalEnergies, AXA, EDF, Accor y Thales.

    En tanto, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita invirtió aproximadamente 7.360 millones de euros en Francia entre 2017 y 2024, lo que contribuyó a mantener unos 29.000 puestos de trabajo en el país. Un memorando de entendimiento sobre financiamiento por una valor de aproximadamente 8.560 millones de euros entre el PIF (uno de los fondos soberanos más grandes del mundo) y el banco público de inversión francés Bpifrance también sienta las bases para una mayor cooperación en materia de inversiones, detalla Arab News.

    Esta transformación, apunta el medio saudita, se produce cuando ambos países conmemoran un siglo de relaciones diplomáticas que se remontan a 1926, y la inversión se está convirtiendo en un pilar cada vez más importante de su asociación estratégica más amplia.

    Más sobre:FranciaArabia SauditaEmmanuel MacronPríncipe herederoDragon BallMundoparques temáticos

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