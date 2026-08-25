Últimos días para postular a la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar el trámite? Foto referencial de archivo

Hasta este jueves se mantendrá habilitado el trámite para postular al Sistema de Admisión Escolar 2027 dentro del periodo principal, según se encuentra determinado en los plazos del actual proceso.

Dicha gestión debe ser realizada por parte del apoderado del menor y permite solicitar vacantes en establecimientos educacionales de interés para el próximo año de clases.

Cómo postular a la Admisión Escolar

La postulación al Sistema de Admisión Escolar 2027 se realiza en el sitio sistemadeadmisionescolar.cl, que recibirá solicitudes hasta el 27 de agosto a las 14:00 horas .

Dentro de la página se aclara que la selección no considera el momento en que se envíe la solicitud, por lo que se invita a revisar la oferta de establecimientos con calma dentro del plazo indicado.

Se recomienda agregar, al menos, seis establecimientos al listado de preferencia antes de enviar la solicitud.

También se llama a postular solo si se necesita, dado que si se asigna un nuevo lugar de estudios se perderá el cupo en el colegio actual.

Cabe recordar que el proceso está dirigido a familias con menores que se encuentran en un establecimiento que no tiene continuidad para el siguiente nivel; que ingresarán por primera vez a un colegio público o particular subvencionado; o que buscan cambiarse a un lugar de estudios que recibe aportes del Estado, entre otras situaciones similares.

A continuación el calendario de plazos del actual proceso de Admisión Escolar para la organización de futuras gestiones: