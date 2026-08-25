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    Últimos días para postular a la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar el trámite?

    Esta semana vence el plazo para que los apoderados completen la gestión mediante la plataforma oficial del Mineduc.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Últimos días para postular a la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar el trámite? Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Hasta este jueves se mantendrá habilitado el trámite para postular al Sistema de Admisión Escolar 2027 dentro del periodo principal, según se encuentra determinado en los plazos del actual proceso.

    Dicha gestión debe ser realizada por parte del apoderado del menor y permite solicitar vacantes en establecimientos educacionales de interés para el próximo año de clases.

    Cómo postular a la Admisión Escolar

    La postulación al Sistema de Admisión Escolar 2027 se realiza en el sitio sistemadeadmisionescolar.cl, que recibirá solicitudes hasta el 27 de agosto a las 14:00 horas.

    Dentro de la página se aclara que la selección no considera el momento en que se envíe la solicitud, por lo que se invita a revisar la oferta de establecimientos con calma dentro del plazo indicado.

    Se recomienda agregar, al menos, seis establecimientos al listado de preferencia antes de enviar la solicitud.

    También se llama a postular solo si se necesita, dado que si se asigna un nuevo lugar de estudios se perderá el cupo en el colegio actual.

    Cabe recordar que el proceso está dirigido a familias con menores que se encuentran en un establecimiento que no tiene continuidad para el siguiente nivel; que ingresarán por primera vez a un colegio público o particular subvencionado; o que buscan cambiarse a un lugar de estudios que recibe aportes del Estado, entre otras situaciones similares.

    A continuación el calendario de plazos del actual proceso de Admisión Escolar para la organización de futuras gestiones:

    • Desde el 4 al 27 de agosto es el periodo principal de postulación.
    • Desde el 15 al 21 de octubre se publican los resultados del periodo principal.
    • Entre el 28 y 29 de octubre salen los resultados de las listas de espera.
    • Desde el 10 al 17 de noviembre se realiza el periodo complementario de postulación.
    • El 1 de diciembre salen los resultados del periodo complementario.
    • Entre el 9 y el 22 de diciembre se realizan las matrículas en los establecimientos.
    Más sobre:EducaciónAdmisión EscolarAdmisión Escolar 2027Sistema de Admisión EscolarSistema de Admisión Escolar 2027SAESAE 2027PostularPlazoApoderadosColegiosEstablecimientosFechas

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