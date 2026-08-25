A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

Este martes, la Región Metropolitana despertó con mucha nubosidad y un cielo amenazante de lluvia. Sin embargo, durante la mañana, algo más llamó la atención: un viento fuerte y caliente, que provocó caídas de árboles y postes en distintos puntos de la ciudad .

Esta sería la previa al comienzo de la lluvia que, al menos este martes, será débil, entre 1 y 3 milímetros de agua caída, y en forma de chubascos aislados.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hoy hay probabilidad de precipitaciones desde la mañana hasta la tarde , aunque en sectores puntuales —como Curacaví, San José de Maipo y Melipilla— podría extenderse hasta la noche.

Hasta la fecha de publicación, no ha caído lluvia en algunos de los sectores pronosticados. Según el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, esto se debería a un viento catabático que “seca el ambiente y dificulta que caigan precipitaciones más continuas”.

Y es que aunque se esperaba un día frío, a las 9 de la mañana de este martes, se registraron 21 °C en Santiago.

¿Cuándo comienza la lluvia entonces?

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Lluvia en Santiago: cómo será el evento de precipitaciones

El pronóstico de Meteochile muestra altas probabilidades de lluvia desde este martes 25 hasta el jueves 27.

Hoy, podría llover a las 11:00 horas de la mañana, y también entre las 14:00 y 15:00 , según el pronóstico de Meteored, aunque el fenómeno se debilitó por los vientos que explicaba Sepúlveda, por lo que la probabilidad ya no es tan alta.

De todos estos días, la jornada clave y con mayor intensidad sería el miércoles 26.

Y es que para esa jornada, el sistema frontal vendría acompañado por un río atmosférico que aumentaría la cantidad de agua caída en la Región Metropolitana. Según distintos meteorólogos, se esperan incluso más de 20 o 30 mm, especialmente en las comunas ubicadas al sur de la región.

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Además, la lluvia más importante caería en sectores de cordillera y precordillera.

Según explicó Javier Hernández, meteorólogo de Meteored, durante el miércoles también se registraría viento sobre los 100 km/h en la cordillera de la RM.

El modelo meteorólogico de esta plataforma también alarga un poco la predicción de la lluvia: “La inestabilidad continuaría durante los días siguientes y las lluvias podrían extenderse hasta el domingo, con acumulados variables”.