Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

Se trataba de una excursión para niños negros de Berlín y sus familias, ofreciéndoles una tarde exclusiva en una piscina al aire libre habilitada por un teatro local.

Pero los planes, previstos para principios de este mes, tuvieron que cancelarse después de que sectores de derecha y conservadores los aprovecharan para avivar la indignación, obligando a los organizadores a defenderse de correos electrónicos y amenazas racistas, asegura el diario británico The Guardian.

El Volksbühne, un teatro en el centro de la ciudad, recibió 300.000 euros de dinero público para abrir una “piscina popular”, que inicialmente prometió que estaría “abierta a todos aquellos que busquen refrescarse durante los cada vez más calurosos veranos berlineses”.

El teatro anunció un evento programado para el pasado 14 de agosto en el que la piscina estaría abierta “exclusivamente a las comunidades negras” durante seis horas, como parte de una colaboración con Each One Teach One (EOTO), una organización comunitaria dedicada a la educación y el empoderamiento, además de ser un centro de aprendizaje para personas de ascendencia africana.

🇩🇪 A taxpayer-funded Berlin outdoor pool has cancelled a “Black-only” swimming day following accusations of racial discrimination.



The Volksbühne theatre blamed “racist incitement,” claiming it could no longer guarantee participants’ “physical or emotional safety.”



Follow:… pic.twitter.com/uPQcEmJc2Z — Europa.com (@europa) August 15, 2026

El Volksbühne declaró que había extendido la invitación con la esperanza de derribar algunas de las barreras que normalmente mantendrían a estos niños alejados de la piscina. Si bien otros grupos habían sido invitados de manera similar a usar la piscina en exclusiva sin incidentes, la idea de que niños negros disfrutaran de una tarde privada en una piscina pública resultó controvertida para algunos.

Así, el evento fue cancelado tras recibir críticas políticas y llevar a los organizadores a alegar problemas de seguridad a raíz de amenazas y reacciones hostiles en línea.

El grupo EOTO publicó un comunicado en su página web el sobre la cancelación del evento: “Desde que se inició el debate público sobre el evento, hemos recibido correos electrónicos con amenazas racistas, amenazas de violencia y comentarios discriminatorios en las redes sociales. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que los niños y adolescentes se vieran expuestos a otros peligros ese día”.

Amenazas racistas obligan a cerrar una piscina pública en Berlín



Una piscina temporal frente al teatro Volksbühne de Berlín reservó una sesión para niños y adolescentes negros, a petición de una organización antirracista. Tras viralizarse un video crítico y multiplicarse las… pic.twitter.com/0cIkAMOCr8 — DW Español (@dw_espanol) August 17, 2026

Previamente, el evento había provocado la condena de algunos sectores políticos. “¿El apartheid como modelo para Alemania?”, dijo Alice Weidel, líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), compartiendo una foto del horario de la piscina antes de que fuera arrancado.

“En el proyecto artístico ‘Volksbad’, financiado con impuestos, se les niega temporalmente el acceso a las personas blancas. ¿Qué se supone que significa esto? ¡Los fondos públicos destinados a este tipo de eventos deberían recortarse de inmediato!”, añadió.

Incluso los políticos más moderados afirmaron que el supuesto evento contra la discriminación ridiculizaba el nombre de la piscina, que se traduce como “el baño del pueblo”.

“Berlín es una ciudad habitable, diversa, colorida y libre. Entonces, ¿por qué necesitamos espacios seguros?”, dijo en las redes sociales Aileen Weibeler, política local de la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

“Personalmente, no creo en categorizar por color de piel”, declaró Stefan Evers, político de la CDU y principal candidato del partido en las elecciones estatales de Berlín. “Entendí la “piscina del pueblo” como una piscina para todos”, declaró al diario Bild.

La medida también fue rechazada por Christoph Meyer, candidato del Partido Democrático Libre de centroderecha, quien dijo: “Los espacios públicos deben unir a la sociedad, no segregar a las personas en función del color de su piel”.

Steffen Krach, candidato del Partido Socialdemócrata, añadió: “Se puede debatir la decisión tomada por los organizadores del evento, pero no a costa de las personas de color”.

Elif Eralp, candidata del Partido de la Izquierda a la alcaldía y actual favorita en las elecciones de septiembre, defendió la exclusión de los nadadores blancos, afirmando: “Una asociación reservó legalmente la piscina para sus miembros. De esta forma, la Piscina Popular facilita el acceso a personas que con frecuencia se ven afectadas por la exclusión y el racismo. Calificar esto como una forma de discriminación es muy revelador”.

“Me parece totalmente inaceptable que un teatro subvencionado en gran medida con fondos públicos malverse el dinero de los contribuyentes para una piscina”, declaró Alexander Krauss, presidente de la Federación de Contribuyentes de Berlín.

Según el director artístico del teatro, Matthias Lilienthal, se ha planeado un evento alternativo para los niños y jóvenes negros. “Seguiremos colaborando con EOTO, continuaremos con nuestros eventos y también idearemos una actividad para estos niños y jóvenes”. Lilienthal argumentó que el evento simplemente cumplía con la ley antidiscriminación de Berlín, que exige espacios protegidos para las personas que han sufrido discriminación.

Foco de tensiones

The Guardian puso de relieve este fue el último de una larga lista de incidentes que vinculan las piscinas con el racismo. En Norteamérica y Europa, las piscinas a menudo han servido como foco de tensiones y exclusiones raciales más amplias.

'Black community-only' days and bans for non-German speakers: How swimming pools have become Germany's new cultural battlegrounds https://t.co/y65IpPdV2i — Daily Mail (@DailyMail) August 22, 2026

A principios de este verano, un lago al aire libre en la ciudad de Halle, al este de Alemania, fue noticia por negar la entrada a bañistas que no hablaban alemán. En los Países Bajos, el Instituto de Derechos Humanos dictaminó recientemente en contra de una piscina tras descubrir que había sometido a un niño negro a un control de identidad.

La lista de incidentes abarca décadas. En 2013, la ciudad suiza de Bremgarten tomó medidas para restringir el acceso de los solicitantes de asilo a las piscinas. En Bulgaria, los romaníes (gitanos) han denunciado la discriminación que sufren en las piscinas públicas, mientras que en 2022, una piscina en Rumania fue multada con poco más de 2.000 euros por prohibir la entrada a niños romaníes.

Parte de la asociación entre el racismo y las piscinas probablemente se deba a la intimidad de estos espacios, afirmó Jeff Wiltse, autor de “Aguas en disputa: Una historia social de las piscinas en Estados Unidos”. “Son espacios íntimos a nivel visual, físico y social, y creo que eso sigue avivando la ansiedad social de la gente”, comentó el diario británico.

Wiltse lleva mucho tiempo estudiando las piscinas en Estados Unidos, reinterpretándolas como lugares que reflejan las tensiones sociales más amplias en un momento dado, desde James Brock en 1964 vertiendo ácido clorhídrico en una piscina solo para blancos donde nadaban hombres negros, hasta el policía de Texas que en 2015 inmovilizó en el suelo a un adolescente negro desarmado y sacó su arma mientras intentaba disolver una fiesta en la piscina.