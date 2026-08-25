Presidente UDI y versión de la reforma de seguridad previo a cambios comprometidos por La Moneda: “Se pasaron de rosca”

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, valoró los cambios comprometidos por el gobierno a la reforma constitucional de seguridad luego de las inquietudes presentadas por los partidos del oficialismo, al señalar que en su primera versión los redactores “se pasaron de rosca”.

Uno de los puntos de la reforma que más cuestionamientos generó es el nuevo estado de excepción que propone. A diferencia de los que ya están establecidos en la Carta Magna, este es de exclusiva facultad del presidente de la República, se extiende por un periodo de 120 días -prorrogable por 120 días más- y entre otras cosas permitirá interceptar las comunicaciones sin necesidad de una orden judicial, incautar bienes y prohibir el derecho a asociación.

Ante las críticas y en una reunión este lunes con los timoneles de los partidos que son fuerza de gobierno, La Moneda del Presidente José Antonio Kast se abrió a bajar la urgencia al proyecto y modificar aspectos de la iniciativa.

En diálogo con radio Pauta, Ramírez destacó que en la cita se logró llegar a un consenso sobre el futuro de la reforma, dadas las diferencias que provocó en el sector la versión inicial.

“Yo comparto la urgencia de desbaratar a los grupos de crimen organizado, pero claro, yo creo que en cierta forma se pasaron un poco de rosca, al no ver que realmente estas normas siempre terminan quedando. Y mañana hay otro presidente”, dijo.

Sobre los redactores del proyecto, señaló: “Muchos de ellos pensaban que podían darle el poder al Presidente en la Constitución de manera transitoria por un año o dos, de tal manera de poder acabar ahora con estas organizaciones de crimen organizado. Y yo tengo la impresión de que ese propósito, que es noble, les impidió ver lo que esto podía significar como norma permanente en la Constitución”.

Luego, el timonel de la UDI valoró los ajustes a los que se acogió La Moneda tras el almuerzo de este lunes.

“Acordamos ir al tema de fondo. O sea, lo que va a ocurrir en las próximas semanas es que vamos a discutir los proyectos de ley en esa materia y allí donde se requiera reforma constitucional para habilitar alguna nueva institucionalidad, se hará esa reforma constitucional”, dijo.

Además, apuntó que se consensuó que dichos cambios de rango constitucional sean acotados.

“Las reformas constitucionales que se van a hacer van a ser las justas y necesarias para poder sacar adelante estos 30 proyectos de ley. Ni una reforma más, ni una reforma menos a la Constitución. Y eso es algo que todos compartimos y además todos compartimos la urgencia de sacar antes de Navidad la agenda completa de seguridad”, destacó.

Y luego reforzó: “Tengo la impresión, con la experiencia que tengo en el Congreso, de que esto finalmente se va a resolver de buena manera. Vamos a tener una reforma constitucional que va a ser acotada y vamos a tener los 30 proyectos de ley en materia de seguridad que versan sobre un montón de temas distintos, yo creo que los vamos a aprobar todos”.