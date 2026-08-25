SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente UDI y versión de la reforma de seguridad previo a cambios comprometidos por La Moneda: “Se pasaron de rosca”

    El diputado Ramírez, eso sí, valoró los ajustes a los que se abrió el Ejecutivo y se mostró optimista en sacar adelante la agenda. "Vamos a tener una reforma constitucional que va a ser acotada y vamos a tener los 30 proyectos de ley en materia de seguridad que versan sobre un montón de temas distintos, y creo que los vamos a aprobar todos”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, valoró los cambios comprometidos por el gobierno a la reforma constitucional de seguridad luego de las inquietudes presentadas por los partidos del oficialismo, al señalar que en su primera versión los redactores “se pasaron de rosca”.

    Uno de los puntos de la reforma que más cuestionamientos generó es el nuevo estado de excepción que propone. A diferencia de los que ya están establecidos en la Carta Magna, este es de exclusiva facultad del presidente de la República, se extiende por un periodo de 120 días -prorrogable por 120 días más- y entre otras cosas permitirá interceptar las comunicaciones sin necesidad de una orden judicial, incautar bienes y prohibir el derecho a asociación.

    Ante las críticas y en una reunión este lunes con los timoneles de los partidos que son fuerza de gobierno, La Moneda del Presidente José Antonio Kast se abrió a bajar la urgencia al proyecto y modificar aspectos de la iniciativa.

    En diálogo con radio Pauta, Ramírez destacó que en la cita se logró llegar a un consenso sobre el futuro de la reforma, dadas las diferencias que provocó en el sector la versión inicial.

    “Yo comparto la urgencia de desbaratar a los grupos de crimen organizado, pero claro, yo creo que en cierta forma se pasaron un poco de rosca, al no ver que realmente estas normas siempre terminan quedando. Y mañana hay otro presidente”, dijo.

    Sobre los redactores del proyecto, señaló: “Muchos de ellos pensaban que podían darle el poder al Presidente en la Constitución de manera transitoria por un año o dos, de tal manera de poder acabar ahora con estas organizaciones de crimen organizado. Y yo tengo la impresión de que ese propósito, que es noble, les impidió ver lo que esto podía significar como norma permanente en la Constitución”.

    Luego, el timonel de la UDI valoró los ajustes a los que se acogió La Moneda tras el almuerzo de este lunes.

    “Acordamos ir al tema de fondo. O sea, lo que va a ocurrir en las próximas semanas es que vamos a discutir los proyectos de ley en esa materia y allí donde se requiera reforma constitucional para habilitar alguna nueva institucionalidad, se hará esa reforma constitucional”, dijo.

    Además, apuntó que se consensuó que dichos cambios de rango constitucional sean acotados.

    “Las reformas constitucionales que se van a hacer van a ser las justas y necesarias para poder sacar adelante estos 30 proyectos de ley. Ni una reforma más, ni una reforma menos a la Constitución. Y eso es algo que todos compartimos y además todos compartimos la urgencia de sacar antes de Navidad la agenda completa de seguridad”, destacó.

    Y luego reforzó: “Tengo la impresión, con la experiencia que tengo en el Congreso, de que esto finalmente se va a resolver de buena manera. Vamos a tener una reforma constitucional que va a ser acotada y vamos a tener los 30 proyectos de ley en materia de seguridad que versan sobre un montón de temas distintos, yo creo que los vamos a aprobar todos”.

    Más sobre:Guillermo RamírezSeguridadReforma constitucionalCongresoJosé Antonio KastMartín ArrauUDIGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Meta llega a acuerdo y pagará casi US$17 mil millones para finalizar juicio por “perjudicar la salud mental” de menores de edad

    Destructor Almirante Brown de la Armada argentina permanecerá en Valparaíso en viaje al ejercicio UNITAS LXVII en Perú

    Trump rebaja el viaje a Rusia del jefe de la CIA y asegura que la visita es “rutinaria”

    Becker y reunión con el gobierno de parlamentarios de La Araucanía: “Esperamos conversar lo que ha significado el estado de excepción”

    Ministro Arrau por interceptación de llamadas en nuevo estado de excepción: “Es un tema que podemos modificar y discutir”

    Estévez dice que la negociación de aranceles con EE.UU. no compromete la soberanía ni los tratados comerciales

    Lo más leído

    1.
    Expresidente Frei critica resultados de la comisión investigadora por el estallido social: “No llegaron a ninguna conclusión”

    Expresidente Frei critica resultados de la comisión investigadora por el estallido social: “No llegaron a ninguna conclusión”

    2.
    Senadora Vodanovic (PS) aborda actual escenario de candidatura de Bachelet a la ONU: “Se hace complejo”

    Senadora Vodanovic (PS) aborda actual escenario de candidatura de Bachelet a la ONU: “Se hace complejo”

    3.
    Alcalde Vodanovic reprocha críticas internas y descarta que declaración conjunta a Bellolio contravenga principios del FA

    Alcalde Vodanovic reprocha críticas internas y descarta que declaración conjunta a Bellolio contravenga principios del FA

    4.
    Delpiano cuestiona ausencia del FA y el PC en comisión para revisar arquitectura del Estado: “Aquí faltan miradas”

    Delpiano cuestiona ausencia del FA y el PC en comisión para revisar arquitectura del Estado: “Aquí faltan miradas”

    5.
    Presidente del PPD: “La responsabilidad, si la expresidenta Bachelet fracasa, tiene nombre y apellido, José Antonio Kast”

    Presidente del PPD: “La responsabilidad, si la expresidenta Bachelet fracasa, tiene nombre y apellido, José Antonio Kast”

    6.
    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Rating del martes 25 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 25 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Eclipse lunar de agosto: ¿Cuándo y a qué hora ver el evento astronómico en Chile?

    Eclipse lunar de agosto: ¿Cuándo y a qué hora ver el evento astronómico en Chile?

    Temblor hoy, miércoles 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del martes 25 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del martes 25 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Destructor Almirante Brown de la Armada argentina permanecerá en Valparaíso en viaje al ejercicio UNITAS LXVII en Perú

    Trump rebaja el viaje a Rusia del jefe de la CIA y asegura que la visita es “rutinaria”

    Meta llega a acuerdo y pagará casi US$17 mil millones para finalizar juicio por “perjudicar la salud mental” de menores de edad
    Negocios

    Meta llega a acuerdo y pagará casi US$17 mil millones para finalizar juicio por “perjudicar la salud mental” de menores de edad

    Estévez dice que la negociación de aranceles con EE.UU. no compromete la soberanía ni los tratados comerciales

    PIB de EE.UU. creció 1,5% en el segundo trimestre

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá
    Tendencias

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    El contundente comunicado del Atlético sobre el caso de Julián Álvarez: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”
    El Deportivo

    El contundente comunicado del Atlético sobre el caso de Julián Álvarez: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”

    “Un animal competitivo”: los elogios en España para el Betis de Manuel Pellegrini tras el triunfo ante Valencia

    “La estrella del Ipswich”: Inglaterra se rinde ante Marcelino Núñez tras su golazo de mitad de cancha en la Carabao Cup

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix
    Tecnología

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Nintendo anuncia dos nuevos bundles de Switch 2 con Mario Kart World y Sports Resort

    El Deshielo y Hangar Rojo: Chile anuncia a sus cartas para los Oscar y Goya 2027
    Cultura y entretención

    El Deshielo y Hangar Rojo: Chile anuncia a sus cartas para los Oscar y Goya 2027

    Dolly Parton y su pasión por Led Zeppelin: del bluegrass a Stairway to Heaven

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    “Arrestar o matar”: Renan Santos, el candidato antisistema que confronta a Lula y a Flávio Bolsonaro
    Mundo

    “Arrestar o matar”: Renan Santos, el candidato antisistema que confronta a Lula y a Flávio Bolsonaro

    Meta llega a un acuerdo de 16.680 millones de dólares por los daños que las redes sociales causan a los niños

    Pakistán: mueren 14 bebés por un incendio en un hospital de la capital

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar
    Paula

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson